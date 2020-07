FIBA για Γκασόλ: «Η κορυφαία εμφάνιση όλων των εποχών σε Ευρωμπάσκετ»; (vid)

Ο κορυφαίος Ισπανός μπασμετμπολίστας όλων των εποχών έγινε 40 ετών, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε στην πιθανότητα να ντυθεί ξανά στα μπλαουγκράνα και η FIBA παρουσίασε τη μεγάλη εμφάνιση με τη Γαλλία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2015.

Τότε ο Πάου Γκασόλ τελείωσε τον αγώνα με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 κοψίματα για τη «ρόχα» που έφτασε ως το τέλος της διαδρομής και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Greatest @EuroBasket performance of All Time

40 PTS 11 REB 3 BLK

@PauGasol was on a mission in the 2015 Semi-Final!#HappyBirthday Legend pic.twitter.com/hFU217U45W

