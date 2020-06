Την τελευταία εικοσαετία η εθνική ομάδα μπάσκετ της Ισπανίας έχει να επιδείξει τρία χρυσά (2009, 2011, 2015), δυο ασημένια (2003, 2007) και τρία χάλκινα (2001, 2013, 2017) μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ.

Από την πλευρά της η FIBA παρουσίασε τις δικές τις επιλογές για την καλύτερη πεντάδα των Ισπανών το διάστημα 2000-20 στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ζήτησε τη γνώμη των φιλάθλων.

PG Ρίκι Ρούμπιο

SG Χουάν Κάρλος Ναβάρο

SF Ρούντι Φερνάντεθ

PF Πάου Γκασόλ

C Μαρκ Γκασόλ

