Στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, η Κροατία αντιμετώπιζε σε έναν αδιάφορο βαθμολογικά αγώνα τη Σλοβενία στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 1993.

Οι Κροάτες είχαν πάρει ήδη την πρόκριση, οι Σλοβένοι νίκησαν με 94-90 παρά τους 30 πόντους του Πέτροβιτς.

Θυμηθείτε την τελευταία του εμφάνιση, υπό τον ήχο της σύνθεσης του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ...

It's been 27 years since we lost the Mozart of Basketball#EuroBasket | #DrazenPetrovic pic.twitter.com/wM9MxY9shv

