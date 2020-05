Σκορπάει… τρόμο η Dream Team της Σερβίας 2000-20! (pic)

Την τελευταία εικοσαετία η εθνική ομάδα μπάσκετ της Σερβίας έχει να επιδείξει ένα χρυσό (2002) κι ένα ασημένιο μετάλλιο (2014) σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ένα χρυσό (2001) και δυο ασημένια (2009, 2017) σε Ευρωμπάσκετ και ένα ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Από την πλευρά της η FIBA παρουσίασε τις δικές τις επιλογές για την καλύτερη πεντάδα των Σέρβων το διάστημα 2000-20 στα Ευρωμπάσκετ και ζήτησε τη γνώμη των φιλάθλων.

PG Μίλος Τεόντοσιτς

SG Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς

SF Ντέγιαν Μποντιρόγκα

PF Πέτζα Στογιάκοβιτς

C Ζέλικο Ρέμπρατσα

Thoughts on the Dream Team from EuroBasket 2000-2020

PG Milos Teodosic

SG Bogdan Bogdanovic

SF Dejan Bodiroga

PF Peja Stojakovic

C Zeljko Rebraca#EuroBasket | @KSSrbije pic.twitter.com/6oyzwnxhe3

