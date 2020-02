Λάρκιν: Διέψευσε το... τουρκικό όνομά του (pics)

Όταν ο Μπόμπι Μπράουν της Φενέρμπαχτσε πήρε το τουρκικό διαβατήριο, άλλαξε το όνομά του σε Άλι Μοχάμεντ.

Τον ίδιο δρόμο υποστήριξαν δημοσιεύματα πως ακολούθηδε και ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, θα είναι παίκτης της εθνικής Τουρκίας.

Το «ΝτεΣέιν Ντέιβις Κάρκιν» λάνσαρε ως το νέο, τουρκικό όνομα του Αμερικανού σταρ της Αναντολού Εφές, αλλά ο ίδιος φρόντισε να διαψεύσει αμέσως τις φήμες.

«Όλα τα δημοσιεύματα πως αλλάζω το όνομά μου είναι ψευδή. Το όνομα με το οποίο γεννήθηκα είναι και αυτό που θα κρατήσω με την τουρκική υπηκοότητα», έγραψε στο twitter.

Ο Λάρκιν αναμένεται να ταξιδέψει τον Ιούνιο στον Καναδά και τη Βιτόρια, για το Προολυμπιακό Τουρνουά (μαζί με Ουρουγουάη και Τσεχία στον όμιλο), στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα (με Κίνα και Καναδά στον άλλον όμιλο).

DeShane Davis Karkin is the Turkish name of Shane Larkin who recently got the Turkish passport

All reports I am changing my name are false. The name I was born with is the name I will keep for my Turkish Citizenship.

