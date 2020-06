Πιτίνο: «Γι' αυτό η σύζυγός μου, μου έλεγε να μην έρθω στην Ελλάδα» (audio)

Αφού αρχικά είχε αποκαλύψει την απειλή με... χειροβομβίδα που δέχθηκε ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ στο ματς του ΣΕΦ για την EuroLeague με αποτέλεσμα να αποχωρήσει στο ημίχρονο του αγώνα.

Ο Hall Of Famer θυμήθηκε την εποχή που ήταν έτοιμος να υπογράψει στον Παναθηναϊκό και πιο συγκεκριμένα τα όσα του είχε πει η σύζυγός του προκειμένου να τον αποτρέψει. Ο λόγος; Ένα... γκουγκλάρισμα στο όνομα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

«Αρχικά μου είχε πει να πάω στην Ελλάδα και αυτό επειδή το μπάσκετ είναι στο αίμα μου. Παρόλα αυτά την παραμονή των Χριστουγέννων μου είπε ότι... δεν μπορούσα να πάω. Είχε γκουγκλάρει τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και διάβασε ότι του είχε επιβληθεί πρόστιμο 300.000 δολαρίων, γιατί μετά από μια νίκη πήγε στα αποδυτήρια των διαιτητών και απείλησε τις μητέρες και τις κόρες όλων των διαιτητών και τους είπε ότι δε θα έφευγαν ζωντανοί από την Ελλάδα».

Και συνέχισε: «Όμως στην πραγματικότητα είναι ένας πραγματικά ωραίος τύπος, αγαπά πολύ το μπάσκετ και εκτός γηπέδου είναι ένας πραγματικά ντροπαλός και ήσυχος. Όμως κατά τη διάρκεια του αγώνα, αυτός και ο θείος του… τρελαίνονται. Καπνίζει πέντε πακέτα τσιγάρα την ημέρα είναι 45 ετών, αλλά είναι καλός, αγαπά πολύ την ομάδα του και χάνει πολλά χρήματα. Έχω πολύ καλή σχέση μαζί του».

I enjoyed our World of Basketball Podcast with @RealPitino, who spent parts of last two years in @EuroLeague at @paobcgr before heading to @IonaGaelsMBB. A little different intensity than @KentuckyMBB vs. @LouisvilleMBB. https://t.co/Eiqnoe0vdp pic.twitter.com/MTnHy8PjRh

— Fran Fraschilla (@franfraschilla) June 19, 2020