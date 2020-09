Το 2018, όταν και αποχώρησε μετά από μια σεζόν με το «τριφύλλι», ο Μάρκους Ντένμον έφτιαξε βαλίτσες για την Κίνα.

Εκεί, αγωνίστηκε μέχρι και φέτος στους Zhejiang Golden Bulls, με τους οποίους είχε κατά μέσο όρο 28.4 πόντους, 6.5 ασίστ και 5.1 ριμπάουντ σε 30 παιχνίδια.

Τώρα, ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει στην Κίνα, αλλά με διαφορετική ομάδα. Όπως ανακοίνωσε ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο Μάρκους Ντένμον θα φορέσει την φανέλα των Shanghai Juss Basketball τη νέα σεζόν και θα είναι συμπαίκτης με τον Τζίμερ Φριντέτ.

Marcus Denmon continues career in China! He s new player of Shanghai Juss Basketball!#BeoBasket

