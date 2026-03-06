Μόρις για ντέρμπι: «Θα έδινα και το τελευταίο μου δολάριο, για να παίξω και να πάρω εκδίκηση απόψε»
Η μάχη των αιωνίων κλέβει την παράσταση στη Euroleague. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime), με τον Μόντε Μόρις να είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση όπως έχει δηλώσει και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Πάντως ο περιφερειακός των Πειραιωτών μέσω ανάρτησης έδειξε την... τρέλα του για να μπορέσει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με κόντρα στους πράσινους στο ΣΕΦ για τη Euroleague.
«Θα έδινα και το τελευταίο μου δολάριο, για να παίξω και να πάρω εκδίκηση απόψε», έγραψε.
Would give my last dollar away, to play and get some revenge tonight 😡— Monte Morris (@BigGameTae) March 6, 2026
