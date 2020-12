BCL: Ο Στίβεν Γκρέι έκανε την κορυφαία εμφάνιση του 2020 (pic & vid)

Ο Στίβεν Γκρέι είχε... απασφαλίσει σε εκείνο το ματς. Και ό,τι και αν έκαναν οι παίκτες της Ρίτας Βίλνιους δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν. Η εμφάνισή του ήταν τόσο επιβλητική που ανακηρύχθηκε η κορυφαία στο Basketball Champions League για ολόκληρο το 2020! Ο γκαρντ του Περιστερίου είχε σημειώσει 39 πόντους με 10/13 τρίποντα και αξιολόγηση που έφτασε στο 47!

THE best #BasketballCL performance in 2020: Steven Gray set a new record for the highest efficiency rating in a single game! pic.twitter.com/3GipETmnzy

— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 31, 2020