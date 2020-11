Γκρέι: «Ένα ταξίδι στη Ζάμπια με... έπλασε. Ήμουν μπερδεμένος, πνιγόμουν»

Της ζωής του το ταξίδι. Τριάντα ημέρες στην Αφρική. Στη Ζάμπια. Αυτές «σφυρηλάτησαν» τον Στίβεν Γκρέι.

Αυτές τον γαλούχησαν και... χόρτασαν (προσωρινά) την «πείνα» που ένιωθε για τη ζωή.

Ο γκαρντ του Περιστερίου, ο οποίος διανύει τη δεύτερη σεζόν του στα Δυτικά Προάστια, διαθέτει μία εκπληκτική ιστορία ζωής. Ουχί σκοτεινή, όπως έχουν άλλοι αθλητές.

Η δική του συμβολίζει την ελπίδα. Έναν άνθρωπο που δεν ήθελε να παίζει μόνο μπάσκετ. Αλλά είχε την περιέργεια να ανακαλύψει από τι είναι φτιαγμένος.

Είναι καμωμένος από καλά υλικά.

Το gazzetta.gr συνάντησε τον MVP του μήνα Οκτωβρίου στο Basketball Champions League. Tον αθλητή που μας θύμισε ότι ακόμη και στην Ευρώπη μπαίνουν (σχεδόν) σαραντάρες.

Η εμφάνισή του στο Βίλνιους ήταν το ερέθισμα. Μόνο που η κουβέντα «γέννησε» και άλλες ανησυχίες. Για την covid-19, τις αμερικανικές εκλογές, το θέατρο, εκείνο το ταξίδι στη Ζάμπια και μία απίθανη ιστορία από το βράδυ που ήταν αντίπαλος με τον δις MVP και τρεις φορές πρωταθλητή του ΝΒΑ, Στεφ Κάρι.

Κυρίες και κύριοι, ο απίθανος Στίβεν Γκρέι !

Ας γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Πώς ήταν η παιδική σου ηλικία;

«Καλή και ήσυχη. Μεγάλωσα σε μία μικρή πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, με λιγότερους από 1.000 κατοίκους.

Υπήρχαν φάρμες, αγελάδες, ηρεμία. Μπόλικος χρόνος για τα παιδιά να παίξουν, να κάνουν σπορ. Εγώ είχα κολλήσει με το μπάσκετ, λόγω του πατέρα μου. Μαζί του συμμετείχα και σε τουρνουά για άνδρες. Έξω από το σπίτι μου είχα μία μπασκέτα. Αυτό σκεφτόμουν και αυτό έκανα. Και λίγο μπέιζμπολ».

Άρα δεν υπάρχει ένα... σκοτεινό παρελθόν, όπως σε άλλους αθλητές...

«Όχι. Είμαι απλώς ένα παιδί από μία μικρή πόλη. Όλη την ημέρα, μετά το σχολείο, την περνούσα έξω από το σπίτι, παίζοντας».

Πώς είναι για ένα παιδί από μία μικρή πόλη, να μπορεί να γυρίσει τον κόσμο;

«Το λατρεύω! Αισθάνομαι προνομιούχος και τυχερός. Είναι μία ταπεινή εμπειρία. Να γνωρίζω από που ήρθα και πόσα έχω πετύχει.

Στον τόπο μου δεν υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν φύγει. Υπήρχαν γενεές ανθρώπων που γεννιόντουσαν εκεί, μεγάλωσαν εκεί...

Το όνειρό μου ήταν μεγάλο. Και όταν έλεγα ότι θέλω να γίνω μπασκετμπολίστας, μου απαντούσαν, πάντα ευγενικά, “ΟΚ Στιβ, μπορείς, αλλά δεν το έχουν κάνει πολλοί”.

Όταν πήγα στο Γκονζάγκα ήταν απίστευτο. Και κάθε φορά που γυρίζω στο σπίτι μου αισθάνομαι υπέροχα. Ο πατέρας μου ζει ακόμη εκεί. Είναι εκπληκτικό που μπορώ να μοιράζομαι τις εμπειρίες μου με τον πατέρα και τα παιδιά μου».

Here is your MVP of the Month in action: Steven Gray! #BasketballCL pic.twitter.com/iKaROiWkXo

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 1, 2020