Η ισπανική ομάδα κατέκτησε το BCL της περσινής περιόδου και φυσικά το χάρηκε με την ψυχή της η Μπούργος.

Μπορεί λόγω της πανδημίας να μην το πανηγύρισαν με τους φιλάθλους τους, αλλά δεν έλειψε το πάρτι κι ο χορός.

Δείτε το βίντεο από το παρκέ του ΟΑΚΑ λίγο μετά την λήξη του ματς.

BURGOS, WE ARE CELEBRATING FOR YOU. (Sed responsables) pic.twitter.com/GKmoyx72Fx

— Hereda San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) October 4, 2020