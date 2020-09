Το BBC θα καλύψει τα προκριματικά του BCL! (pics)

Για πρώτη φορά στα χρονικά του Basketball Champions League θα πάρει μέρος βρετανική ομάδα, με τους London Lions να αρχίζουν το ταξίδι τους από τα προκριματικά.

Η ομάδα του Λονδίνου θα αντιμετωπίσει στον πρώτο προκριματικό γύρο του τουρνουά που γίνεται στην Βουλγαρία την λιθουανική Νεπτούνας Κλαϊπέντα κι εφόσον προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Τσμόκι Μινσκ - Μπάλκαν. Ο νικητής του τουρνουά αυτού θα βρεθεί στον Δ' Όμιλο, στον οποίο είναι οι ΑΕΚ, Μπάμπεργκ, Σολέ, Φορτιτούντο Μπολόνια, Χάποελ Χολόν, Καρσίγιακα και Μπιλμπάο.

Το αξιοσημείωτο είναι πως σε ένα «ποδοσφαιροκρατούμενο» περιβάλλον, όπως αυτό της Μεγάλης Βρετανίας, το BBC Sport (British Broadcasting Corporation) αποφάσισε να μεταδώσει (μέσω του website και των smart TVs) τους προκριματικούς αγώνες - αφού παίζουν οι London Lions, όπως προαναφέρθηκε - ενώ στη συνέχεια θα ανεβάσουν τον αγώνα (ή τους αγώνες) στην πλατφόρμα τους.

Μάλιστα, στην επίσημη ιστοσελίδα του το BBC κάνει εκτενή αναφορά στο Basketball Champions League και στους London Lions, σημειώνοντας πως «Οι Lions ελπίζουν να γίνουν η πρώτη βρετανική ομάδα που θα παίξει στο τοπ επίπεδο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, μετά την τριετία 2000-03, όταν και οι London Towers έπαιζαν στην Euroleague».

Here you go British Basketball Fans.

London Lions in the Basketball Champions League live on the BBC.https://t.co/GD71xCYqLZ pic.twitter.com/tS3xf3cSe0

