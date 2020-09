Νίμπουρκ: Έκλεισε παίκτη ενόψει και του προημιτελικού με την ΑΕΚ (pic)

Οι Τσέχοι πρόσθεσαν στο ρόστερ τους τον 24χρονο Αμερικανό σέντερ, Στίβεν Ζίμερμαν, ο οποίος τη σεζόν 2016-17 είχε κάνει πέρασμα και από το ΝΒΑ!

Αν και συμφώνησε αρχικά με την πολωνική Τορούν, δεν πρόκειται να φορέσει τη φανέλα της ομάδας αφού θα συνεχίσει την καριέρα του στην Νίμπουρκ.

Ο Ζίμερμαν έχει στο βιογραφικό του 19 ματς στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη με τη φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ, έχοντας κατά μέσο όρο 1,2 πόντους και 1,8 ριμπάουντ ανά 5,7 λεπτά συμμετοχής.

Επιπλέον έχει αγωνιστεί στην G-League με τις Έρι Μπέιχοκς, Σάουθ Μπέι Λέικερς και Ουτσέστερ Νικς, ενώ στην Ευρώπη πέρασε από την Βόννη.

DONE DEAL: Stephen Zimmerman is moving from Polski Cukier Torun to Nymburk, I am told.

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 17, 2020