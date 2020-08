BCL: Επέστρεψε ο MVP Ράις (vid)

Η ΑΕΚ ενισχύθηκε περαιτέρω ενόψει της συμμετοχής της στο Final 8 του Basketball Champions League με την απόκτηση του Ταϊρίς Ράις, ο οποίος προ διετίας αναδείχτηκε Πολυτιμότερος Παίκτης στη διοργάνωση της FIBA, όταν ακόμη αγωνιζόταν στην Μπάμπεργκ.

Έτσι, λοιπόν η διοργανώτρια αρχή καλωσόρισε τον Αμερικανό γκαρντ με ένα όμορφο video.

Watch out, 2018-19 BasketballCL MVP @ReseRice4 is back in the league pic.twitter.com/FnStaKEEim

— Basketball Champions League (@BasketballCL) August 19, 2020