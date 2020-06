Νίμπουρκ: Παρελθόν ο Πετέρκα μετά από πέντε χρόνια (pics)

Μετά από πέντε χρόνια στην Νίμπουρκ, ο 25χρονος σέντερ αποτέλεσε παρελθόν, αφού δεν αποδέχθηκε την νέα πρόταση της ομάδας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Έτσι, δεν θα βρεθεί στο δρόμο της ΑΕΚ στις 30 Σεπτεμβρίου, που θα γίνει το Final 8 του Basketball Champios League.

Από την άλλη, ο Χέιντεν Ντάλτον θα συνεχίσει στην τσέχικη ομάδα για ακόμα μια σεζόν, όπως και ο προπονητής Όρεν Αμιέλ και οι δύο συνεργάτες του.

Hayden Dalton stay for next season. Martin Peterka didn`t accept new contract and he is leaving. pic.twitter.com/Q6rUE75Q0A

ERA Basketball Nymburk has agreed with coach Oren Amiel to continue the cooperation. Along with him remain also assistant coach Aleksander Sekulič and athletic coach Ričardas Reimaris. They signed the contract for next season. pic.twitter.com/RqJYs0fdG3

— ERA Basketball Nymburk (@basketnymburk) June 29, 2020