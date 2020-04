Το BCL θυμήθηκε τα καρφώματα του ΜακΚίσικ με την Μπεσίκτας (vid)

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακός και τo BCL φρόντισε να επαναφέρει μερικές από τις καλύτερες στιγμές του στην διοργάνωση.

Για την ακρίβεια υπενθύμισε στην μπασκετική Ευρώπη τον εντυπωσιακό τρόπο με τον οποίο κάρφωνε!

Δείτε το σχετικό βίντεο.

@BJK_Basketbol's jam session brought to you by @ShaqInTheBox! #BCLDunkWeek pic.twitter.com/w5s5Yhmp64

— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 7, 2020