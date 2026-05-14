ΑΕΚ - Άρης: Ένταση ανάμεσα σε Γκρέι και Αντετοκούνμπο, τους χώρισαν οι ψυχραιμότεροι
Άναψαν τα αίματα στο ματς της ΑΕΚ με τον Άρη. Πρωταγωνιστές Γκρέι και Κώστας Αντετοκούνμπο.
Η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Άρη στο Game 1 των playoffs της Stoiximan GBL. Το ματς έχει ένταση σε κάποιες στιγμές. Στην πιο αξιοσημείωτη του ματς μέχρι στιγμής, άναψαν τα αίματα με πρωταγωνιστές τον Γκρέι και τον Κώστα Αντετοκούνμπο.
Είχαμε αλληλοσπρωξίματα, αρκετά νεύρα, αλλά με την επέμβαση των ψυχραιμότερων τα πνεύματα ηρέμησαν και συνεχίστηκε κανονικά το παιχνίδι.
