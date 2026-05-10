ΑΕΚ-Ρίτας: Η απονομή στους Λιθουανούς μετά την ανατροπή από το -20
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς
Η Ρίτας Βίλνιους βρέθηκε πίσω στο σκορ με 20 πόντους στα μισά της τρίτης περιόδου απέναντι στην ΑΕΚ (55-35, 26'), ενώ ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο από το -18 (63-45). Ωστόσο, βρήκε ρυθμό στην επίθεση και έστειλε το ματς στην παράταση, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σίμας Λουκόσιους και ολοκληρώνοντας το comeback στο έξτρα πεντάλεπτο.
Η «Ένωση» έχασε τον τίτλο του Basketball Champions League μέσα από τα χέρια της ενώ η Ρίτας έφτασε ως το τέλος της διαδρομής στο Final Four της Μπανταλόνα, κατακτώντας τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Η απονομή του τροπαίου για την κατάκτηση του φετινού #BasketballBCL στη Ρίτας Βίλνιους pic.twitter.com/5htyiyGAHc— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 9, 2026
