Η Ρίτας ολοκλήρωσε ένα απίθανο comeback στον τελικό του Basketball Champions League απέναντι στην ΑΕΚ, επιστρέφοντας από το -20 και κατακτώντας τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς

Η Ρίτας Βίλνιους βρέθηκε πίσω στο σκορ με 20 πόντους στα μισά της τρίτης περιόδου απέναντι στην ΑΕΚ (55-35, 26'), ενώ ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο από το -18 (63-45). Ωστόσο, βρήκε ρυθμό στην επίθεση και έστειλε το ματς στην παράταση, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σίμας Λουκόσιους και ολοκληρώνοντας το comeback στο έξτρα πεντάλεπτο.

Η «Ένωση» έχασε τον τίτλο του Basketball Champions League μέσα από τα χέρια της ενώ η Ρίτας έφτασε ως το τέλος της διαδρομής στο Final Four της Μπανταλόνα, κατακτώντας τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της.