O κόσμος της ΑΕΚ παίρνει τη θέση του στο γήπεδο της Μπανταλόνα ενόψει τελικού του

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς

Έφτασε η ώρα του μεγάλου τελικού. Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας (21:00 ώρα Ελλάδος) και θέλει το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας της.

Ο κόσμος της Βασίλισσας έκλεψε την παράσταση στον ημιτελικό και το ίδιο θα γίνει και κόντρα στην Ρίτας με τη μάχη της κερκίδας να αναμένεται απολαυστική.

Αρκετοί φίλαθλοι της ΑΕΚ έχουν πάρει ήδη της θέση τους στη θύρα δίπλα από τα δημοσιογραφικά και ετοιμάζονται για άλλο ένα show με φωνές και συνθήματα για να σπρώξουν την ομάδα στην 4η ευρωκούπα. Ξεχωρίζει το πανό (Αδέρφια Ενωσίτες μείνετε ενωμένοι) με τον αιώνιο εμβληματικό ηγέτη των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ, Δημήτρη Χατζηχρήστο που ο κόσμος της Ένωσης δεν θα τον ξεχάσει ποτέ!

Πάνω από 1200 οπαδοί της Βασίλισσας θα είναι στο γήπεδο.