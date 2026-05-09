Ο Ντράγκαν Σάκοτα ξέρει τον τρόπο να κερδίζει τελικό όταν βρίσκεται στην ΑΕΚ, θέλοντας να συνεχίσει το σερί του κόντρα στην Ρίτας.

Aποστολή στο Gazzetta: Νίκος Καρφής

H AEK θα παλέψει για το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας της στη Μπανταλόνα, εκεί όπου το βράδυ του Σαββάτου θα παίξει με την Ρίτας με στόχο να επιστρέψει στον θρόνο στη διοργάνωση μετά το 2018. Ο Ντράγκαν Σάκοτα, για τον οποίο ο Παναγιώτης Γιαννάκης έσταξε μέλι μιλώντας στο Gazzetta, αποτελεί εγγύηση για την Ένωση και την οδήγησε σε άλλον έναν τελικό.

Άλλωστε είναι ο άνθρωπος των τίτλων. Και ξέρει τον τρόπο να νικάει όταν φτάνει σε τελικό. Έχει μάθει να φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου στη Βασίλισσα.

Πάει για το τρίτο σερί νικηφόρο τελικό

Ο Σάλε ξέρει τον τρόπο να φτάνει στον θρίαμβο όταν παίζει σε τελικό. Αν το καταφέρει και στη Μπανταλόνα κόντρα στη Ρίτας, θα φτάσει στον τρίτο του συνεχόμενο κερδισμένο τελικό, κάτι που δείχνει πολλά για τον τρόπο που προετοιμάζει την ομάδα του.

Ο σπουδαίος Σάκοτα θέλει να κάνει το 3/3 σε μονό τελικό στην προπονητική του καριέρα στην Ένωση. Το 2018 κατάφερε να επικρατήσει του Ολυμπιακού στον τελικό και να πάρει ένα παλικαρίσιο Κύπελλο.

Την ίδια σεζόν έριξε 100άρα στη Μονακό, η οποία υποκλίθηκε στην Ένωση με 100-94 μέσα στη λάβα που είχαν δημιουργήσει οι φίλαθλοι της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για να έρθει το 3ο ευρωπαϊκό.

Η ανατροπάρα του 2002 στο πρωτάθλημα και η ήττα το 2003

Ο Σάκοτα ήταν στον πάγκο της ΑΕΚ όταν η ομάδα είχε επιστρέψει από το 0-2 για να κάνει το 3-2 και να πανηγυρίσει ένα φοβερό πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Σάλε είχε κάνει πάλι το θαύμα του, τότε που η Ένωση πήρε το τελευταίο της πρωτάθλημα μέχρι και σήμερα. Μια χρονιά μετά πήγε για το δεύτερο συνεχόμενο, αλλά ηττήθηκε με 3-1 από τον Παναθηναϊκό στη σειρά των τελικών και δεν μπόρεσε να κρατήσει τον θρόνο της.

Πάντως το 20032 θα μνημονεύεται για πάντα και δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ από κανέναν φίλαθλο της Βασίλισσα. Μια ανατροπή τρελή που είπε πολλά για το μέταλλο που είχε περάσει ο Σάκοτα στην ομάδα.