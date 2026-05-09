O Ραϊκούαν Γκρέι απόλαυσε το video του Gazzetta με τη μητέρα του και έκανε repost την ανάρτηση

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς

Η εντυπωσιακή ΑΕΚ καθάρισε τη Μάλαγα και ετοιμάζεται για τον αποψινό τελικό στο BCL κόντρα στην Ρίτας (21:00, live Gazzetta).

Δεν ήταν μόνο οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Γκρεγκ Μπράουν που πόσταραν ανάρτηση του Gazzetta (Και τώρα ΑΕΚΑΡΑ σήκωσε το) με το τραγούδι «Μια αγάπη έχω στην καρδιά».

Το ίδιο έπραξε και ο Ραϊκουάν Γκρέι που έκανε repost την ανάρτηση του Gazzetta με το video της μητέρας του έξω από το γήπεδο της Μπανταλόνα που έδειξε την στήριξη στον γιο της.

Δίπλα στον γιο της θα είναι φυσικά και στον τελικό με τη Ρίτας.