Μάλαγα - ΑΕΚ: Η επική καρφωματάρα του Μπράουν (vid)
Ο Γκρεγκ Μπράουν απογειώθηκε για ένα επικό κάρφωμα στο ματς με τη Μάλαγα.
Φοβερός και τρομερός ο Γκρεγκ Μπράουν. Ο ψηλός της ΑΕΚ φημίζεται για τα καρφώματα του και τρέλανε κόσμο στην αναμέτρηση με τη Μάλαγα.
Ο Αμερικανός πήρε φόρα και απογειώθηκε κόντρα στη Μάλαγα στον ημιτελικό. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον σταματήσουν! Θα το θυμάται για καιρό και εκείνος και ο αντίπαλος του.
Απολαύστε το κάρφωμα του
GREG BROWN WHAT HAVE YOU DONE?!?!?!? 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯#BASKETBALLCL | @AEKBCGR pic.twitter.com/SxRgJb6vU9— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 7, 2026
Photo credits: INTIME
