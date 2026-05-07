Μάλαγα–ΑΕΚ: Η «Ένωση» κράτησε τους Ισπανούς στους 21 πόντους στο ημίχρονο!
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Η ΑΕΚ παρατάχθηκε στο Final Four της Μπανταλόνα διεκδικώντας τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας της στο Basketball Champions League και φρόντισε από νωρίς να δείξει τις προθέσεις της, παίζοντας άμυνα για σεμινάριο στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού με την Ουνικάχα Μάλαγα.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της +16 απέναντι στους Ισπανούς, που έχουν κατακτήσει τους δύο τελευταίους τίτλους στη διοργάνωση.
Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 21-37 απέναντι στη Μάλαγα, η οποία είχε συνολικά 9/30 σουτ εντός πεδιάς, 6/14 δίποντα και 3/16 τρίποντα!
Όσον αφορά τους «κιτρινόμαυρους», είχαν 8/11 δίποντα, 5/13 τρίποντα και 6/9 βολές, με πρώτο σκόρερ τον Τζέιμς Νάναλι (7π.).
AEK on a ROLL— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 7, 2026
The last time Unicaja were down by more than 16 points in a BCL game was in the 2023 bronze medal game (-17 v La Laguna Tenerife). #BasketballCL | @aekbcgr pic.twitter.com/K8AcP43E0Z
