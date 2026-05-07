Η ΑΕΚ παρέσυρε τη Μάλαγα στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού του Final Four της Μπανταλόνα, κρατώντας τους Ισπανούς στους 21 πόντους και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με διαφορά +16 υπέρ της.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ παρατάχθηκε στο Final Four της Μπανταλόνα διεκδικώντας τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας της στο Basketball Champions League και φρόντισε από νωρίς να δείξει τις προθέσεις της, παίζοντας άμυνα για σεμινάριο στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού με την Ουνικάχα Μάλαγα.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της +16 απέναντι στους Ισπανούς, που έχουν κατακτήσει τους δύο τελευταίους τίτλους στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 21-37 απέναντι στη Μάλαγα, η οποία είχε συνολικά 9/30 σουτ εντός πεδιάς, 6/14 δίποντα και 3/16 τρίποντα!

Όσον αφορά τους «κιτρινόμαυρους», είχαν 8/11 δίποντα, 5/13 τρίποντα και 6/9 βολές, με πρώτο σκόρερ τον Τζέιμς Νάναλι (7π.).