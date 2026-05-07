Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στο γήπεδο της Μπανταλόνα και ο κόσμος της που ήταν έξω από την εγκατάσταση τη χειροκρότησε θερμά, κάτι που έγινε και από τους φίλους της Μάλαγα.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Θοδωρής Σανιδάς, Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Μάλαγα στον ημιτελικό του BCL στη Μπανταλόνα και θέλει να πάρει την πρόκριση για τον τελικό.

Η αποστολή της Ένωσης έφτασε στο γήπεδο και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας που ήταν έξω από αυτό. Πολλά χειροκροτήματα για να μπουστάρουν την ομάδα.

Σε αυτό συμμετέιχαν και οι φίλαθλοι της Μάλαγα σε μια όμορφη στιγμη. Φυσικά οι Ισπανοί υποδέχθηκαν την αποστολή της δικής τους ομάδας με μουσικό.. χρώμα.

Άφιξη της αποστολής της @aekbcgr στο γήπεδο με χειροκροτήματα από οπαδούς της ομάδας αλλά και της Μάλαγα pic.twitter.com/rRYPpHEpu6 May 7, 2026