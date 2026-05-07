Final Four: Το video του Gazzetta από την άφιξη της αποστολής της ΑΕΚ στο γήπεδο, αποθέωση από τους φίλους της Ένωσης
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Θοδωρής Σανιδάς, Νίκος Καρφής
Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Μάλαγα στον ημιτελικό του BCL στη Μπανταλόνα και θέλει να πάρει την πρόκριση για τον τελικό.
Η αποστολή της Ένωσης έφτασε στο γήπεδο και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας που ήταν έξω από αυτό. Πολλά χειροκροτήματα για να μπουστάρουν την ομάδα.
Σε αυτό συμμετέιχαν και οι φίλαθλοι της Μάλαγα σε μια όμορφη στιγμη. Φυσικά οι Ισπανοί υποδέχθηκαν την αποστολή της δικής τους ομάδας με μουσικό.. χρώμα.
Δείτε το video του Gazzetta από τις αφίξεις των ομάδων
Άφιξη της αποστολής της @aekbcgr στο γήπεδο με χειροκροτήματα από οπαδούς της ομάδας αλλά και της Μάλαγα pic.twitter.com/rRYPpHEpu6— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 7, 2026
Άφιξη της Μάλαγα στην Olimpic Arena λίγο πριν το ματς με την ΑΕΚ με μουσικό χρώμα από τους φιλάθλους της 🎺🥁— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 7, 2026
