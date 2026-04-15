Πάρκερ για Πεναρόγια: «Δεν μου χρωστάει τίποτα»

O Tζαμπάρι Πάρκερ μίλησε για τη μεταγραφή του στη Μπανταλόνα και τη σχέση του με τον Πεναρόγια στην Παρτίζαν.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μπανταλόνα (19:30) στο καθοριστικό Game 3 των προημιτελικών του BCL στη SUNEL Arena. Ο Τζαμπάρι Πάρκερ αποτελεί έναν εκ των ηγετών των Ισπανών και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Basketball Sphere και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Πεναρόγια με τον οποίο συνυπήρξαν στην Παρτίζαν και η σχέση τους ήταν ιδιαίτερη.

«Δεν μου χρωστάει τίποτα. Έπρεπε να κάνει τη δουλειά του και την έκανε. Δεν τον κατηγορώ για τίποτα, είναι ο προπονητής και έχει το δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις. Εγώ είμαι ο παίκτης και αν πρέπει να παίξω, θα παίξω, και αν πρέπει να κάθομαι για μια σειρά αγώνων, τότε θα καθίσω. Αυτή είναι η δουλειά μου και θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Δεν έχω άποψη για το αν είναι καλό ή κακό. Απλώς εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου», είπε αρχικά.

Πρόσθεσε: «Με αντιμετώπισε αναλόγως. Είναι μια δουλειά, κάποιος παίρνει αποφάσεις και εγώ κάνω ό,τι πρέπει να κάνω, αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία.»

Για την επιλογή να πάει στη Μπανταλόνα: «Παίζω μπάσκετ, το λατρεύω και αυτός είναι ο δρόμος μου. Όλα τα άλλα είναι περισπασμός και δεν δίνω μεγάλη προσοχή σε αυτά. Πηγαίνω εκεί που με χρειάζονται και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ στη Μπανταλόνα».