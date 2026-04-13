H Ρίτας Βίλνιους νικήτρια στο Youth BCL

Η Ρίτας Βίλνιους κατέκτησε για ακόμη μία χρόνια το Youth Champions League, φτάνοντας τις τρεις κατακτήσεις σε τρία χρόνια.

Οι Βόσνιοι της Ιγκοκέα, παίζοντας και στην έδρα τους, είχαν σκοπό να σπάσουν την παντοδυναμία των αντιπάλων τους… Έφτασαν μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι του τουρνουά στο Λάκτασι, πάτησαν στο παρκέ με φιλοδοξία, αλλά η Ρίτας του εξαιρετικού Γκαμπριέλιους Μπουιβίντας δεν έδειξε χορτασμένη.

Οι Λιθουανοί ήταν εξίσου κυρίαρχοι στο δικό τους three-peat, όπως είχαν κάνει και στις δύο προηγούμενες χρονιές

Σε αδρές γραμμές η ιστορία της Ρίτας στο τουρνουά είχε τα εξής: Τέσσερις αγώνες, τέσσερις νίκες, μέσος όρος 91 πόντων στην επίθεση και μέσος όρος διαφοράς 31 πόντων στα τέσσερα παιχνίδια.

Όλα ξεκίνησαν με τη νίκη 105-59 επί της EWE Baskets Oldenburg. Ακολούθησε η συντριβή με 96-57 επί της Galatasaray MCT Technic που εξασφάλισε μία θέση στους ημιτελικούς, συνάμα με την παρουσίαση πολύ ποιοτικού ατομικού ταλέντου.

Στον ημιτελικό κόντρα στην Telekom Baskets Bonn έπρεπε να παλέψει σκληρά για να φτάσει στη νίκη με 86-70 σε ένα ματς που οι Γερμανοί κρατούσαν το προβάδισμα μέχρι και το τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου.

Στη συνέχεια ήρθε ο τελικός εναντίον της γηπεδούχου Igokea m:tel. Ο Γκαμπριέλιους Μπουιβίντας εξελίχθηκε από έναν σημαντικό παίκτη ρόλου το 2025 σε σούπερ σταρ το 2026 κερδίζοντας το βραβείο του MVP.

Είχε μέσο όρο 17 πόντους, 7,5 ασίστ με 57% στα εντός παιδιάς. .

Ο Μπουιβίντας φυσικά ήταν και μέλος All-Star πεντάδας του τουρνουά, μαζί τον Τζόρτζε Τζουκάνοβιτς της Ιγκόκεα, τον Τιμ Βέρνιρς της Οστάνδης, τον Μαξιμίλιαν φον Σάλντερν της Βόννης και τον Εμάνουελ Άγκμπασον της Σαμπάχ.

Ο Τζουκάνοβιτς κατέγραψε 14,8 πόντους και 8,3 ριμπάουντ. Ο Βέρνιρς σημείωσε 15,3 πόντους, 11,3 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ, ο Μαξιμίλιαν φον Σάλντερν είχε 14,5 πόντους και 6,3 ριμπάουντ. Ο Εμάνουελ Άγκμπασον ολοκλήρωσε το τουρνουά ως ο πρώτος σκόρερ με 24,5 πόντους και πρώτος ριμπόυντερ με 16,5 ριμπάουντ και 4,5 τάπες.

Από τις ομάδες που δεν κατάφεραν να φτάσουν μέχρι και την τελική τετράδα, η παρουσία του Αγκμπασον ήταν ο πιο πολυθρύλητη. Διεθνής με την Εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, στο Ευρωμπάσκετ U-18 των ομάδων, που είχε σπουδαία στατιστικά και ακόμα πιο έντονη παρουσία στη διάρκεια του τουρνουά.

Στον αγώνα για την τρίτη θέση, η Coretec Basketball Academy νίκησε την Telekom Baskets Bonn με 80-78, η KK Borac Banja Luka εξασφάλισε την πέμπτη θέση με νίκη επί της EWE Baskets Oldenburg, και η BC Sabah κέρδισε την Tofas Bursa για την έβδομη θέση.

Τελική βαθμολογία

1. Rytas Vilnius

2. Igokea m:tel

3. Oostende Ακαδημία Μπάσκετ Coretec

4. Telekom Baskets Bonn

5. KK Borac Banja Luka

6. EWE Baskets Oldenburg

7. BC Sabah

8. Tofas Bursa

9. Galatasaray MCT Technic

10. Porsche BBA Ludwigsburg

11. Spartak Office Shoes

12. ERA Nymburk

Η φετινή έκδοση του Youth Basketball Champions League πραγματοποιήθηκε στο Laktasi Sports Hall στο Laktasi της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Οι προηγούμενες διοργανώσεις ήταν στη Μανίσα (Τουρκία), στο Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία) και στην Προύσα (Τουρκία).