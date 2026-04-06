Μπανταλόνα: Μέσα ο Χαντ κόντρα στην ΑΕΚ - Ποιες είναι οι απουσίες
Η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από την Μπανταλόνα (07/04, 20:30), για το Game 2 των προημιτελικών του Basketball Champions League με την Ένωση να έχει το 1-0 στη σειρά μετά τη νίκη στη SUNEL Arena.
Τα νέα για τους Ισπανούς είνα εν μέρει ευχάριστα με την επιστροφή του Κάμερον Χαντ εν όψει της αναμέτρησης, που λόγω μυϊκών ενοχλήσεων δεν είχε αγωνιστεί στο ματς με τη Μούρθια, αλλά θα επιστρέψει κόντρα στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.
Για ακόμη ένα παιχνίδι η Μπανταλόνα θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Άντε Τόμιτς, Σάιμον Μπιργκάντερ και Γκιγιέμ Βίβες που αντιμετωπίζουν τραυματισμούς.
