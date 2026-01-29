Η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε τον κόσμο της για τα εισιτήρια των ματς με τον Κολοσσό και την Τόφας.

Σε ένα ματς θρίλερ, η αλύγιστη ΑΕΚ έλιωσε την Άλμπα στο... καμίνι της SUNEL Arena με 88-80 και έτσι ανέβηκε στο 2-0 στον όμιλο του BCL. Η ομάδα του Σάκοτα έφτασε με αυτόν τον τρόπο τις 7 σερί νίκες.

Πλέον η Βασίλισσα έχει μπροστά της την αναμέτρηση με τον Κολοσσό το Σάββατο για τη Stoiximan GBL και τη μάχη με την Τόφας στην Τουρκία, την Τρίτη στις 3 Φλεβάρη για την 3η αγωνιστική του BCL.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της για τη διάθεση των εισιτηρίων στα δύο ματς.

Για Τόφας

Η AEK BC ενημερώνει σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για την 3η αναμέτρηση της φάσης των «16» του BCL, Τόφας – ΑΕΚ, στην Προύσα.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τρίτη (03/02), 19:00 (ώρα Ελλάδος), 20:00 (ώρα Τουρκίας ) στo Tofas Spor Salonu.

-Το κόστος του εισιτηρίου ανέρχεται στις 1015 λίρες Τουρκίας (19,55 €).

Οι φίλοι της Ομάδας μας, που επιθυμούν να στηρίξουν τη «Βασίλισσα» σ’ αυτή την αναμέτρηση, θα χρειαστεί να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, σχετικά με τον τρόπο παραλαβής των εισιτηρίων.

Για Κολοσσό

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο τον Κολοσσό H Hotels Collection.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στις 18:15, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ