Η ΑΕΚ υποδέχεται την Καρδίτσα στην 1η αγωνιστική της φάσης των «16» του BCL. Πού θα δείτε την αναμέτρηση.

Ώρα για δράση στη φάση των «16» του Basketball Champions League, με την 1η αγωνιστική να κρύβει την ελληνική «μάχη», μεταξύ της ΑΕΚ και της Καρδίτσας. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα υποδέχεται αυτήν του Νίκου Παπανικολόπουλου, με αμφότερους τους προπονητές να θέλουν να μπουν με το... δεξί στον όμιλο.

Το τζάμπολ στη Sunel Arena είναι προγραμματισμένο στις 19:00, με μετάδοση από το Cosmote Sport 4 (Live στο Gazzetta).

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το οποίο διεξήχθη το βράδυ της Τρίτης, η Άλμπα Βερολίνου πέτυχε την πρώτη μεγάλη νίκη. Οι Γερμανοί πέρασαν με 94-90 από την έδρα της Τόφας και έδειξαν από νωρίς τα... δόντια τους.

Η 1η αγωνιστική

Τόφας - Άλμπα Βερολίνου 90-94

ΑΕΚ - Καρδίτσα (21/1 - 19:00)

