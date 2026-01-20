Σάκοτα ενόψει Καρδίτσας: «Απαιτείται να μη χαλαρώσουμε»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του, μίλησε για την αναμέτρηση με την Καρδίτσα και για τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, προκειμένου να πάρει τη νίκη.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Καρδίτσα (21/01, 19:00), στη «Sunel Arena», για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του προκειμένου να πάρει την πρώτη της νίκη στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Αντιμετωπίζουμε την ίδια ομάδα με το περασμένο Σάββατο, αλλά σε άλλη διοργάνωση και με διαφορετικά κίνητρα. Θεωρώ, ότι κάναμε ένα καλό ματς απέναντι στην Καρδίτσα στο Πρωτάθλημα. Ξέρουμε, όμως, ότι το ταλέντο της αντιπάλου μας, μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Ιδιαίτερα στα ματς που η Καρδίτσα παίζει, χωρίς να έχει μεγάλη πίεση, γίνεται πιο επικίνδυνη. Ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και ν’ αντιδράσουμε σε κάθε πιθανή έκπληξη, που θα μας παρουσιαστεί.

Ήταν επιτυχία, που προκριθήκαμε απευθείας στη φάση των «16» του BCL, όμως θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Είναι επιπλέον κίνητρο για τους ξένους παίκτες, αλλά και για όλους, ν’ αγωνίζονται σε τέτοια ματς. Απαιτείται να μη χαλαρώσουμε… Πρέπει να δείξουμε σοβαρότητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα».