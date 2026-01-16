Τζέφερσον: Αναδείχθηκε MVP των play-in του bcl
Η Καρδίτσα κατάφερε και πανηγύρεισε μια ιστορική πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του Basketball Champions League.
Ο Μπράντον Τζέφερσον ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του, ενώ ξεχώρισε με τις φοβερές εμφανίσεις που πέτυχε κόντρα στη Σπάρτακ και αναδείχθηκε MVP των play-in στο Basketball Champions League.
Ο Αμερικανός γκαρντ στην παρθενική παρουσία της θεσσαλικής ομάδας στη διοργάνωση, έκανε τη διαφορά αφού στο πρώτο παιχνίδι πέτυχε 29 πόντους, 3 ριμπάοιυντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ στο δεύτερο ματς, είχε 13 πόντους και 8 ασίστ.
Το bcl αποθέωσε τον 34χρονο άσσο, με σχετικό ποστάρισμα στο twitter.
Your MVP of the Play-Ins: Brandon Jefferson 👑#BasketballCL pic.twitter.com/3bisNcqQMR— Basketball Champions League (@BasketballCL) January 16, 2026
