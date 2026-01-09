Η Μπανταλόνα θα φιλοξενήσει το Final Four της 10ης σεζόν του Basketball Champions League από τις 7 έως τις 9 Μαΐου 2026, με τη διοργάνωση να επιστρέφει στην Ισπανία εννέα χρόνια μετά το πρώτο Final Four.

Η διοργάνωση της 10ης σεζόν του Basketball Champions League θα ολοκληρωθεί με το καθιερωμένο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην ιστορική πόλη της Μπανταλόνα, εννέα χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση Final Four στην Τενερίφη.

«Ένας από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησής μας είναι η προσέλκυση διεθνών αθλητικών γεγονότων που θα αναδείξουν την Μπανταλόνα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η Μπανταλόνα είναι η μήτρα του ισπανικού μπάσκετ και, γι’ αυτό, αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να φιλοξενήσουμε για πρώτη φορά έναν τελικό διεθνούς εμβέλειας όπως το Final Four του Basketball Champions League. Αυτή η διοργάνωση θα μετατρέψει την πόλη στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του μπάσκετ για το τριήμερο 7–9 Μαΐου», δήλωσε ο δήμαρχος, προσθέτοντας: «Παράλληλα, θα οργανώσουμε μια σειρά αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων στις εβδομάδες πριν το Final Four, ώστε το μπάσκετ να φτάσει σε όλες τις γειτονιές της πόλης. Στόχος μας είναι αυτή η διοργάνωση να είναι η καλύτερη από τις δέκα που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα. Το γεγονός συμπίπτει και με τη Festa Major της Μπαδαλόνα, προσφέροντας ένα μοναδικό τριήμερο συνδυασμού μπάσκετ και ζωής στην πόλη».

Ο κ. Κομνινός πρόσθεσε με τη σειρά του: «Μία από τις προτεραιότητές μας για την 10η σεζόν ήταν να ανακοινώσουμε νωρίτερα τον τόπο διεξαγωγής του Final Four σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στην Μπανταλόνα βρήκαμε έναν συνεργάσιμο εταίρο και η απόφαση να επιστρέψουμε στην Ισπανία ήταν εύκολη. Εννέα χρόνια πριν ήμασταν αρχάριοι στη διοργάνωση τέτοιων γεγονότων, αλλά σήμερα, γιορτάζοντας μια δεκαετία του BCL, είμαστε βέβαιοι ότι το Final Four της 10ης σεζόν θα ανταποκριθεί στα υψηλά πρότυπα που έχει δημιουργήσει η πόλη σε προηγούμενες διοργανώσεις. Αυτή η αρένα «αναπνέει» ιστορία και είμαστε περήφανοι που θα γίνουμε μέρος της».

Το Final Four της 10ης σεζόν θα διεξαχθεί την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου 2026 στο θρυλικό Palau Municipal d’Esports de Badalona, με χωρητικότητα 12.760 θεατών, ενώ αναμένονται οι λεπτομέρειες για την πώληση των εισιτηρίων μέσα στις επόμενες εβδομάδες.