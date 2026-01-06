BCL: Η Τραπάνι θα παίξει με τη Χάποελ Χολόν με μόλις έξι παίκτες!

BCL: Η Τραπάνι θα παίξει με τη Χάποελ Χολόν με μόλις έξι παίκτες!

Τράπανι

Τεράστιο πρόβλημα στις τάξεις της Τραπάνι, η οποία δεν συμπληρώνει ούτε 10αδα για την αναμέτρηση κόντρα στη Χάποελ Χολόν για το Basketball Champions League.

Η Τραπάνι φιλοξενείται από τη Χάποελ Χολόν (06/01, 18:45), για το πρώτο ματς προς τη φάση των «16» του Basketball Champion League.

Ωστόσο, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που επικρατούν στον ιταλικό σύλλογο, έχει δημιουργηθεί μια πρωτόγνωρη κατάσταση, με μόλις έξι παίκτες να είναι διαθέσιμοι για το ματς κόντρα στη Χάποελ Χολόν.

Αρκετοί παίκτες έχουν αποχωρήσει από το ρόστερ και αυτό δημιουργεί τεράστιο θέμα στην ομάδα, καθώς σύμφωνα με κανονισμό του BCL, η μη παρουσία τουλάχιστον 10 παικτών στον αγώνα, επιφέρει οικονομικό καθώς και πειθαρχικό πρόστιμο.

Μένει να δούμε αν η Τραπάνι, θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες ή θα χάσει δεύτερο διαδοχικο παιχνίδι στα χαρτιά με (20-0), μετά από το ματς με τη Βίρτους.

 

Θυμίζουμε στο ιταλικό πρωτάθλημα, βρίσκεται στην 10η θέση με ρεκόρ 10 νίκες και τέσσερις ήττες.

     

