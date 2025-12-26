BCL: Οι ημερομηνίες και οι ώρες του Προμηθέα και της Καρδίτσας στα play-in
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Καρδίτσας και του Προμηθέα στα play-in του Basketball Champions League.
Ο Προμηθέας Πατρών και η Καρδίτσα θα διεκδικήσουν την πρόκριση στη φάση των «16» του bcl μέσω των αγώνων play-in.
Εκεί η ομάδα της Πάτρας θα παίξει με τη Σαλόν και η το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου θα αντιμετωπίσει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.
Αμφότερες οι ελληνικές ομάδες θα αγωνιστούν με μειονέκτημα έδρας και την την πρόκριση να κρίνεται στις δύο νίκες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Προμηθέα
- 06/01, 21:00: Σαλόν - Προμηθέας
- 08/01, 20:30: Προμηθέας - Σαλόν
- Σαλόν - Προμηθέας (αν χρειαστεί)
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Καρδίτσας
- 06/01, 21:00: Σπαρτάκ Σουμπότιτσα - Καρδίτσα
- 08/01, 18:30: Καρδίτσα - Σπαράκ Σουμπότιτσα
- Σπαρτάκ Σουμπότιτσα - Καρδίτσα (αν χρειαστεί)
@Photo credits: eurokinissi, (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
