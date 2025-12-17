Προμηθέας: Η Σαλόν Σαονέ αντίπαλος των Πατρινών στο Play In
Το εμπόδιο της γαλλικής Σαλόν Σαονέ θα κληθεί να περάσει ο Προμηθέας Πάτρας σε σειρά best of three προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16» του BCL.
Μετά την επιβλητική εμφάνιση και το εμφατικό 111-95 απέναντι στη Ρίτας, η ομάδα του Κούρο Σεγκούρα τερμάτισε στην 3η θέση του Α' ομίλου και θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας την Σαλόν Σαονέ η οποία από τη πλευρά της τερμάτισε στην 2η θέση του Β' ομίλου.
Συγκεκριμένα το πρώτο ματς της σειράς θα διεξαχθεί στην έδρα της γαλλικής ομάδας, το δεύτερο στην Πάτρα και αν χρειαστεί και 3ο θα επιστρέψουν οι δύο ομάδες στην έδρα της Σαλόν.
