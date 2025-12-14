Ο Νίκος Καρφής γράφει για την κάκιστη εμφάνιση της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό, την αντίδραση που απαιτείται στο τέλος του 2025, αλλά και τη σωστή νοοτροπία των φιλάθλων.

Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα τόσο άνετη νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στη SUNEL Arena. Εντάξει οι πράσινοι είναι... άλλο επίπεδο σε σχέση με την ΑΕΚ. Πολύ πιο ποιοτικό ρόστερ, τεράστια διαφορά στο μπάτζετ με την ΑΕΚ και ανταγωνίζεται κάθε εβδομάδα τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης στη Euroleague.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως υπάρχουν δικαιολογίες για το αποκαρδιωτικό πρώτο ημίχρονο της Ένωσης, η οποία δέχθηκε 65 (!) πόντους και σκόραρε μόλις 28. Εφιαλτικά 20 πρώτα λεπτά που Σάκοτα και παίκτες θα πρέπει να δουν προσεκτικά, να πάρουν το μάθημα και να μην επαναληφθεί τέτοια εικόνα στο μέλλον.

Σαν να μην κατέβηκε στο πρώτο ημίχρονο

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του και στις δύο μεριές του παρκέ και έκανε ότι ήθελε κόντρα στην ΑΕΚ. Ακόμα και σε μια τόσο ποιοτική ομάδα όπως οι πράσινοι, απαγορεύεται να χάνει με 28-65 ημίχρονο.

Πρέπει να τα κάνεις όλα λάθος και ο αντίπαλος σου να τα κάνει όλα τέλεια. Κάτι που έγινε.

Οι «πράσινοι» ήταν... τρομακτικοί στο πρώτο μισό του αγώνα και άγγιξαν το τέλειο στα ποσοστά τους, έχοντας 24/32 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 12/15 δίποντα και 12/17 τρίποντα, όπως επίσης και 5/5 βολές.

Ο Ρογκαβόπουλος είχε 4/4 τρίποντα, ο Γκραντ 3/3 και ο Τολιόπουλος 3/3 τρίποντα. Ότι επιχειρούσαν έπιανε, με την άμυνα της Βασίλισσας να είναι ανήμπορη να αντιδράσει.

Η φάση που συνοψίζει όσα έγινα στα πρώτα 20 λεπτά είναι το buzzer beater τρίποντο με ταμπλό του Τολιόπουλου στο τέλος της δεύτερης περιόδου. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ότι και αν έκαναν στο παρκέ, τους... έπιανε. Το έβλεπαν σαν βαρέλι.

Αντίστοιχα η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα είχε 8/27 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 1/10 τρίποντα!

Η δήλωση του Σάκοτα που έχει αξία, αλλά δεν θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία

Μετά το τέλος του ματς ο Σάλε τόνισε μεταξύ άλλων: «Αυτό που περνάμε αυτές τις εβδομάδες δεν το θυμάμαι τελευταία. Ξυπνάω και δεν ξέρω ποια ομάδα θα παίξει. Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με την εικόνα της ομάδας, αλλά δεν είναι πραγματικότητα να σουτάρει 70% στα τρίποντα ο Παναθηναϊκός. Ούτε εμείς να παίζουμε όπως παίξαμε στο πρώτο ημίχρονο

Είμαστε μακριά από αυτό που θέλουμε, δεν είχαμε παίκτες και συνεχίζουμε να μην έχουμε. Ας το βλέπει κάποιος σαν δικαιολογία, εγώ εξηγώ τι γίνεται στην ομάδα. Αυτό θα μας βοηθούσε να έχουμε καλύτερη εικόνα, αλλά όχι όπως ήμασταν στο πρώτο ημίχρονο.

Είχαμε δύσκολα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενδιάμεσα ένα σημαντικό ματς για να προκριθούμε στο BCL. Όλα αυτά με λίγους παίκτες, δεν θέλω να τους σκοτώσω και τους άλλους τώρα με τις κριτικές, συμβαίνει και με τις μεγαλύτερες ομάδες».

Η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ περνά μια δύσκολη και άτυχη περίοδο λόγω των τραυματισμών και των απουσιών. Αλλά και στο ΣΕΦ είχε πολλές και σημαντικές απουσίες αλλά δεν διασύρθηκε. Στάθηκε εξαιρετικά και διεκδικήσε το ματς μέχρι τέλος.

Πάντως ο Σάκοτα δεν μπορεί να δουλέψει με όλους τους παίκτες τις τελευταίες εβδομάδες, αφού πάντα κάποιοι λείπουν λόγω τραυματισμών. Σίλβα και Αρμς ταλαιπωρήθηκαν με ίωση, ενώ εκτός ήταν οι Μπράουν, Κουζμίνσκας και Χαραλαμπόπουλος.

Η ΑΕΚ στάθηκε άτυχη και με τα δύο νέα αποκτήματα της, αφού και οι δύο τραυματίστηκαν με το... καλημέρα. Μάλιστα ο Μπράουν δεν έχει παίξει ακόμα, ενώ ο Κλαβέλ έκανε το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό.

Respect στον κόσμο

Δεν γίνεται να μην σταθώ στον κόσμο της ΑΕΚ, στον υπέροχο λαό της Βασίλισσας που έδειξε σωστή νοοτροπία και δεν σταμάτησε ποτέ να τραγουδά και να φωνάζει για την ομάδα του, όσο μεγάλη και αν ήταν η διαφορά.

Όσοι βρέθηκαν στη SUNEL Arena δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα και πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις για να ενισχύσουν την ομάδα σε αυτή τη δύσκολη βραδιά. Το ματς στράβωσε από τα πρώτα λεπτά, αλλά ο κόσμος ήταν πάντα εκεί και δεν σταμάτησε ποτέ να τραγουδά.

Μόνο ο κόσμος στάθηκε στο ύψος του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα δεν εμφανίστηκε ποτέ στο παρκέ. Και δεν είναι εύκολο να χάνεις με 28-65 στο ημίχρονο, να βλέπεις την ομάδα σου να είναι πίσω ακόμα και με διαφορές 40 πόντων και εσύ να είσαι εκεί δίπλα της, όπως πρέπει να κάνει ο σωστός οπαδός για να δίνει το καλό παράδειγμα. Γιατί ο υγιής και πιστός φίλαθλος δεν φαίνεται στις χαρές και τα... πανηγύρια, αλλά στις δύσκολες στιγμές, στις βραδιές που τίποτα δεν πάει καλά.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν στο γήπεδο ήταν συγκλονιστικοί και θεωρώ πως οι παίκτες και ο Σάκοτα θα επανέλθουν δριμύτεροι για να κλείσει σωστά η σεζόν στα τελευταία ματς πριν φύγει το 2025.

ΥΓ: Η ΑΕΚ πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια της και να κάνει το 3/3 στο τέλος του 2025 για την ψυχολογία της. Δεν αξίζει τέτοια βαριές ήττες για την δουλειά που γίνεται καθημερινά. Έχει ένα αδιάφορο ματς με τη Σολνόκι την Τρίτη που πρέπει να γίνει το 6/6 στον όμιλο για το γόητρο και στη συνέχεια το Σάββατο θα παίξει στη Μύκονο. Στις 27/12 υποδέχεται τον ανεβασμένο Άρη.

ΥΓ 1: Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Σίλβα πάλευε μόνος του με τα... θηρία. Μακάρι να μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν στην ΑΕΚ, αλλά είναι αρκετά δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι περιζήτητος πλέον και σε ομάδες Euroleague.

ΥΓ 2: Ο Ρογκαβόπουλος είναι ο καλύτερος Έλληνας σουτέρ.