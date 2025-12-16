Με την πρωτιά του ομίλου ήδη εξασφαλισμένη, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Ουγγαρία απέναντι στη Ζολνόκι για την 6η αγωνιστική του Basketball Champions League με απουσίες στο ρόστερ της.

Η ΑΕΚ συνεχίζει την ευρωπαϊκή της πορεία στο Basketball Champions League με εκτός έδρας αποστολή στην Ουγγαρία, αντιμετωπίζοντας τη Ζολνόκι στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 - Live στο Gazzetta.

Η «Ένωση» μπαίνει στο παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό άγχος, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει την κορυφή του ομίλου και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ωστόσο, τα προβλήματα συνεχίζονται για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς οι Κρις Σίλβα και Λούκας Λεκαβίτσιους τέθηκαν εκτός μάχης από την αναμέτρηση. Ο σέντερ των «κιτρινόμαυρων» ταλαιπωρήθηκε από την περασμένη εβδομάδα με μία ίωση, όπως και ο Λεκαβίτσιους.

Ο Σίλβα, παρότι αγωνίστηκε στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δεν κρίθηκε σκόπιμο να ταξιδέψει, καθώς η καταπόνηση των τελευταίων ημερών επιβάρυνε την κατάστασή του. Παράλληλα, συνεχίζεται η απουσία των Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και Γκρεγκ Μπράουν, οι οποίοι βρίσκονται εκτός δράσης εδώ και αρκετό διάστημα