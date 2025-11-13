To Gazzetta γράφει για το νέο απόκτημα της ΑΕΚ που αναμένεται να... σηκώσει στο πόδι τους φιλάθλους της ΑΕΚ με τα καρφώματα του.

Νέο... πρόσωπο στο ρόστερ των «κιτρινόμαυρων» ενόψει της συνέχειας της σεζόν καθώς αποκτήθηκε ο Γκρεγκ Μπράουν. Μάλιστα η ανακοίνωση έγινε την ώρα του αγώνα με την Ρίγα στη SUNEL Arena για το Basketball Champions League.

O 24χρονος Αμερικανός έρχεται στην ΑΕΚ για να την ανεβάσει επίπεδο και να δώσει λύσεις στον Ντράγκαν Σάκοτα στις θέσεις των forwards. Το Gazzetta στέκεται στον παίκτη που αναμένεται να προσφέρει εντυπωσιακά καρφώματα στον κόσμο της ΑΕΚ αν κρίνουμε από τα highlights της καριέρας του.

Από το Τέξας στο όνειρο του ΝΒΑ

Ο Γκρεγκ Μπράουν φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και δοκίμασε την τύχη του στο NCAA, όπου είχε 9.3 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 1.0 τάπα ανά αγώνα, ξεκινώντας βασικός σε 24 από τα 26 ματς που αγωνίστηκε.

Αυτή η σεζόν ήταν το διαβατήριο για τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, καθώς το 2021 επιλέχθηκε στο Νο.43 του Draft από τους Πέλικανς, οι οποίοι τον παραχώρησαν στους Μπλέιζερς. Την πρώτη του σεζόν στη λίγκα μέτρησε 4.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ σε 48 αγώνες, όμως στη συνέχεια δεν τον πήρε τις ευκαιρίες που ήθελε και οι μέσοι όροι του έπεσαν αρκετά.

Έκανε ένα μικρό πέρασμα από τους Μάβερικς, ενώ κατέβηκε και στη G-League όπου πραγματοποίησε ορισμένες εντυπωσιακές εμφανίσεις. Δεν ήταν αρκετές όμως ώστε να τον κάνουν να επιστρέψει στο ΝΒΑ.

Την τελευταία σεζόν έπαιξε στον Καναδά με την Calgary Surge, εκεί όπου είχε19.7 πόντους και 8.2 ριμπάουντ.

Το στυλ παιχνιδιού του

Eίναι ένας παίκτης που ξεκινάει επιθέσεις από έξω για να φτάσει μέχρι μέσα και να τελειώσει τις φάσεις του. Πολλές φορές ρολάρει πάνω στον αντίπαλο του για να ξεφύγει και να τελειώσει τη φάση. Γρήγορος, αλτικός, εκρηκτικός, φημίζεται για τα καρφώματα του. Εκρηκτικό πρώτο βήμα που του επιτρέπει να ξεφεύγει από τους αντιπάλους του. Του αρέσει να παίζει πρόσωπο με πρόσωπο. Αρέσκεται πολύ στο να τελειώνει φάσεις στο transition και να ολοκληρώνει τις λόμπες των συμπαικτών του.

Ένα παιδί που σίγουρα θα φέρει ένταση και ενέργεια στην ΑΕΚ. Ζει για την κάθε φάση και πανηγυρίζει έξαλλα τις όμορφες φάσεις που βγάζει. Καλός ριμπάουντερ. Αν χρειαστεί μπορεί να σουτάρε και τρίποντο από την κορυφή, αν και το τρίποντο δεν είναι το δυνατό του σημείο. Ένας εκπληκτικός dunker ήρθε στην ΑΕΚ και σίγουρα θα αποτελέσει μια μηχανή highlights. Η αλτικότητα του τον βοηθά και στα μπλοκ που κάνει, τα οποία είναι εντυπωσιακά.

Όταν... διαλύει αντιπάλους

Ορισμένες φορές είναι καλύτερο να κάνεις στην άκρη παρά να προσπαθήσεις να τον κόψει αν έχει πάρει τον διάδρομο και την φόρα. Γιατί μπορεί να σε... διαλύσει, να σε κάνει πόστερ και να παίζεις στα highlights για μέρες. Ο Μπράουν αν βρει τον χώρο, θα πατήσει το τούρμπο και θα απογειωθεί.

Oι fans της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη σίγουρα θα θυμούνται το πόστερ τον Τζαβέιλ ΜακΓκί στο ματς των Μπλέιζερς με το Ντάλας. Yπάρχει και άλλο ένα υπέροχο κάρφωμα στο ματς των Μπλέιζερς με τους Ρόκετς. Εκεί έφυγε στον αιφνιδιασμό, πέρασε τη μπάλα ανάμεσα στα πόδια του και κάρφωσε.

Είπαμε πως αυτός ο τύπος σίγουρα θα κάνει τους φιλάθλους της ΑΕΚ να σηκωθούν πολλές φορές από τις θέσεις του για να πανηγυρίσουν τα απίθανα καρφώματα του. Έχει ελατήρια στα πόδια και παίζει με μεγάλη ένταση.