Γκρέι στο Gazzetta: O Mπράουν, το είδωλο Καρμέλο και η προσφορά στην κοινωνία

O Ραϊκουάν Γκρέι μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στην απόκτηση του Γκρεγκ Μπράουν, το είδωλο του στο ΝΒΑ, αλλά και στο ίδρυμα που έχει δημιουργήσει, βοηθώντας με τον τρόπο του την κοινωνία.

Είναι ένας από τους πιο σταθερούς και ποιοτικούς παίκτες της ΑΕΚ και φέτος. Κομβικός στα πλάνα του Σάκοτα, δίνει τις μάχες του σε κάθε ματς και βοηθάει με το πολυδιάστατο παιχνίδι του την Ένωση.

Ο Ραϊκουάν Γκρέι ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της νίκης επί της Ρίγα με την οποία η Βασίλισσα αγκάλιασε την πρώτη θέση στον όμιλο του BCL. Μέτρησε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, δίνοντας ενέργεια στην ομάδα του.

Μετά το τέλος του ματς μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στην μεταμόρφωση της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κάνει να είναι αποδοτικός κάθε βράδυ, ενώ έδειξε την αγάπη του για τον Καρμέλο Άντονι.

Φανέρωσε για άλλη μια φορά το πόσο θέλει να προσφέρει στην κοινωνία, αφού στάθηκε στο 4Gray Foundation, το οποίο υποστηρίζει παιδιά από υποβαθμισμένες κοινότητες και σχολεία, προσφέροντάς τους ευκαιρίες και εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον.

Τέλος στάθηκε και στο νέο απόκτημα της Ένωσης, τον Γκρεγκ Μπράουν που ανακοινώθηκε την ώρα του ματς με την Ρίγα.

«Να είμαι αποδοτικός κάθε βράδυ»

Για την.. μεταμόρφωση της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο: «Είναι η ένταση που είχαμε. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πιο επιθετικοί από εμάς. Έπρεπε να επιστρέψουμε στα βασικά, προερχόμασταν από σερί δύο ηττών. Παίξαμε έξυπνα, κάναμε σωστά τα βασικά πράγματα. Παίξαμε καλό μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο. Πιέσαμε πολύ και βελτιωθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο».

Για τον στόχο της Ένωσης στο BCL: «To ΤΟP 16 είναι ο επόμενος γύρος για εμάς. Προκριθήκαμε για εκεί απόψε. Θέλουμε να τερματίσουμε πρώτοι στον όμιλο και έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε στο επόμενο ματς. Έχουμε κάνει καλά ματς μέχρι τώρα και πρέπει να τερματίσουμε πρώτοι στον όμιλο. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Κοιτάμε ματς με ματς. Θα είναι ωραίο να βγουμε πρώτοι στον όμιλο»

Για την δικιά του σταθερότητα, αλλά και των Μπάρτλεϊ και Σίλβα, όπου και οι τρεις σε κάθε ματς βοηθούν την ΑΕΚ στο σκοράρισμα: «Είναι απλά δουλειά, Για αυτό μας έφεραν εδώ. Είμαστε και vocal leaders. Θέλουμε να φέρνουμε και αυτό στο παιχνίδι. Σχετικά με εμένα, προσπαθώ να είμαι αποδοτικος κάθε βράδυ, όπως και τα άλλα παιδιά. Θέλω να βοηθάω την ομάδα όπως μπορώ»

Για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί της ΑΕΚ: «Μου άρεσε πολύ, θέλω να δω κι άλλο κόσμο να έρθει στο γήπεδο για να μας στηρίξει. Μπορεί κάποιους να απογοητεύσαμε με τις ηττες που κάναμε, αλλά ήταν εδώ και μας στήριξαν. Το λατρεύω αυτό. Μας δίνουν ενέργεια σε κάθε ματς».

«Θέλω να βοηθήσω όπως μπορώ την κοινωνία»

Για το είδωλο του στο ΝΒΑ: «Είδωλο μου είναι ο Καρμέλο Άντονι. Καρμέλο σίγουρα. Και ο ΛεΜπρόν. Αυτούς τους δύο κοιτούσα περισσότερο και προσπαθούσα να βελτιωθώ και να φτιάξω το παιχνίδι μου. Πάντως θα πώ τον Καρμέλο, ξεκάθαρα αυτός είναι το είδωλο μου».

Για το 4RGray Foundation: «To δημιούργησα πριν δύο χρόνια με την οικογένεια μου, την μητέρα μου, την αδερφή μου, τον ξάδερφο μου. Όλοι βοηθούν να το τρέξουμε. Θέλω να βοηθήσω όπως μπορώ την κοινωνία με τον τρόπο που μπορώ. Να ακολουθήσουν τα βήματα μου και εγώ θέλω να τους στηρίξω με κάθε τρόπο. Θέλω να δώσω πίσω όσα μπορώ. Να είμαι icon για την κοινωνία . Θέλω να βοηθήσω. Όταν και εγω όταν ήμουν μικρός ήθελα να πάρω αγάπη πίσω. Θέλω να στηρίξω παιδιά από υποβαθμισμένες κοινότητες και σχολεία, προσφέροντάς τους ευκαιρίες και εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον»

Για την απόκτηση του Γκρεγκ Μπράουν: «Έχω παίξει κόντρα στον Μπράουν στο παρελθόν. Θεωρώ πως θα βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ. Είναι ένας πολύ αθλητικός παίκτης και θα το δείτε και εσείς. Συνεισφέρει και στην άμυνα. Παίκτης που θα δώσει ενέργεια και ένταση. Κοιτάω μπροστά και είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαστε συμπαίκτες»

Τι είναι το 4RGray Foundation

Ο Γκρέι είναι ιδρυτής του Foundation 4RGray, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει ως αποστολή να υποστηρίζει παιδιά από υποβαθμισμένες κοινότητες και σχολεία, προσφέροντάς τους ευκαιρίες και εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον. Η αποστολή του Ιδρύματος επικεντρώνεται στην παροχή βασικών πόρων και υποστήριξης σε οικογένειες, που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, διασφαλίζοντας ότι κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να ευημερήσει. Το ίδρυμα ξεκίνησε τη δράση του πριν από περίπου δύο χρόνια και εδρεύει στο Fort Lauderdale της Φλόριντα.

Μέχρι σήμερα, το ίδρυμα έχει επηρεάσει θετικά τη ζωή περισσοτέρων από 50 οικογενειών σε τοπικά δημοτικά και γυμνάσια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εορτών, μία περίοδο, που η στήριξη είναι εξαιρετικά σημαντική. Για την Ημέρα των Ευχαριστιών, το ίδρυμα με υπερηφάνεια συνέλεξε και διένειμε γεμάτα καλάθια τροφίμων σε 40 οικογένειες, εξασφαλίζοντας, ότι θα έχουν θρεπτικά γεύματα για να γιορτάσουν την ημέρα. Στη συνέχεια, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, υιοθέτησε 20 οικογένειες, προσφέροντάς τους ρούχα, παπούτσια και δώρα, φέρνοντας χαρά και ζεστασιά σε μία γιορτινή περίοδο.

Η δέσμευση του Ιδρύματος 4RGray δεν περιορίζεται μόνο στην εποχιακή υποστήριξη. Στόχος του είναι η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με αυτές τις οικογένειες, προσφέροντας πόρους που τις ενδυναμώνουν στην καθημερινότητά τους. Οι άνθρωποί του πιστεύουν ακράδαντα, ότι κάθε παιδί αξίζει πρόσβαση στην εκπαίδευση, τα βασικά αγαθά και το δικαίωμα να ονειρεύεται τα σπουδαία.