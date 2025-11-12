Ένα αδιανόητο πόστερ έκανε ο Κρις Σίλβα, στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρίγα για την 4η αγωνιστική του BCL.

Ο Κρις Σίλβα χάρισε το κάρφωμα της αγωνιστικής ή και της... σεζόν όπως έγραψε ο λογαριασμός του BCL. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρίγα στην 4η αγωνιστική του BCL, με τον σέντερ των «κιτρινόμαυρων» να ίπταται προς το καλάθι των αντιπάλων.

Μετά από ένα επιθετικό ριμπάουντ και την ασίστ του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο Κρις Σίλβα πάτησε πολύ μακριά από το καλάθι και με το ένα χέρι έκανε πόστερ τον αντίπαλό του.

«Μη σκρολάρετε περισσότερο, βρήκαμε το κάρφωμα της σεζόν» ανέφερε στον λογαριασμό του στο twitter το BCL.

Το ασύλληπτο κάρφωμα του Σίλβα