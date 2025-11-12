ΑΕΚ - Ρίγα: Ασύλληπτο πόστερ του Σίλβα, «το καλύτερο κάρφωμα της σεζόν» ανέφερε το BCL
Ο Κρις Σίλβα χάρισε το κάρφωμα της αγωνιστικής ή και της... σεζόν όπως έγραψε ο λογαριασμός του BCL. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρίγα στην 4η αγωνιστική του BCL, με τον σέντερ των «κιτρινόμαυρων» να ίπταται προς το καλάθι των αντιπάλων.
Μετά από ένα επιθετικό ριμπάουντ και την ασίστ του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο Κρις Σίλβα πάτησε πολύ μακριά από το καλάθι και με το ένα χέρι έκανε πόστερ τον αντίπαλό του.
«Μη σκρολάρετε περισσότερο, βρήκαμε το κάρφωμα της σεζόν» ανέφερε στον λογαριασμό του στο twitter το BCL.
Το ασύλληπτο κάρφωμα του Σίλβα
SCROLL NO FURTHER YOU FOUND THE DUNK OF THE SEASON 😱#BasketballCL x @aekbcgr pic.twitter.com/PGcsNOBmAm— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 12, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.