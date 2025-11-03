Η νίκη επί του Άρη στο ντέρμπι των «αιωνίων» στη Θεσσαλονίκη ανήκει στο παρελθόν και πλέον το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ στρέφεται εκ νέου στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Παρελθόν αποτελεί για τον ΠΑΟΚ ήδη η μεγάλη (τόσο από βαθμολογικής, όσο και από ψυχολογικής πλευράς) νίκη επί του Άρη στο Αλεξάνδρειο.

Μετά την... ξεκούραση της Κυριακής (2/11) άπαντες έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην αναμέτρηση με την Τρέπτσα (5/11, 19:30) για το FIBA Europe Cup. Η αποστολή της ομάδας θα αναχωρήσει την Τρίτη (4/11) για το Κόσοβο και την πόλη Μιτρόβιτα όπου θα φιλοξενηθεί από την προσεχή αντίπαλο.

Αυτό θα είναι το τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, που θέλει να διατηρήσει ακέραιες τις πιθανότητές του για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα της Δευτέρας (3/11) ξεκίνησε με την ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και ολοκληρώθηκε με προπόνηση, όπου δόθηκε έμφαση στην τακτική

Η επί Ελληνικού εδάφους προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί το πρωί της Τρίτης, με την προπόνηση που θα πραγματοποιηθεί στο PAOK Sports Arena. Αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει για το Κόσοβο.