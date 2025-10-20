Η ΑΕΚ φιγουράρει στην κορυφή των Power Rankings που δημοσίευσε το Basketball Champions League.

Το Basketball Champions League παρουσίασε τη δεύτερη έκδοση των Power Rankings, με την ΑΕΚ να φιγουράρει στην κορυφή έπειτα από τις δύο πρώτες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις επιδόσεις των ομάδων στα εθνικά πρωταθλήματα.

Η «Ένωση», λοιπόν, πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα, έχοντας ρεκόρ 3-0 στη Stoiximan GBL και 2-0 στο BCL.

Έτσι, η διοργανώτρια αρχή αποθέωσε την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα: «Βασίλισσα! Δεν χρειάζονται άλλες λέξεις για να περιγράψουν την τέλεια εκκίνηση της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις! Στην πραγματικότητα, γιατί να μην επιστρέψετε στην κορυφή και να διαβάσετε μόνο την πρώτη έντονη λέξη της περιγραφής κάθε ομάδας στα Power Rankings; (σ.σ. το #1) Αυτή είναι η αίσθηση που μας δίνει η πρωταθλήτρια του 2018 αυτή τη σεζόν».

Η ΑΕΚ φιγουράρει στην κορυφή του Group F.