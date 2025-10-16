AEK: Μάχη για την κάθε... χαμένη μπάλα

O Nίκος Καρφής γράφει για την 4η σερί νίκη της ΑΕΚ και απομονώνει μια φάση κόντρα στην Σολνόκι που δείχνει τη σωστή νοοτροπία της ομάδας και έρχεται σε συνέχεια με ένα play-καρμπόν κόντρα στον Πανιώνιο.

Η... μισή δουλειά έχει γίνει στον όμιλο του BCL για την ΑΕΚ . Η Ένωση μετά το διπλό με 69-53 κόντρα στη Ρίγα στην πρεμιέρα, καθάρισε εύκολα με 91-77 τη Σολνόκι στη SUNEL Arena.

Η Βασίλισσα συνεχίζει με νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και πλέον μετρά 4 σερί θετικά αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις. Επιτέλους κόσμος στο γήπεδο, αφού η Ένωση ήταν τιμωρημένη για το ματς με τον Πανιώνιο που ήταν κεκλεισμένων.

Είναι άλλη φάση να παίζεις μπροστά στον κόσμο, σε κάτι που στάθηκε και ο Ραϊκουάν Γκρέι μιλώντας στο Gazzetta. Η ομάδα του Σάκοτα βρίσκει τα πατήματα της, βγάζει όμορφες φάσεις και φτιάχνει και την άμυνα της.

Ίδια φάση σε δεύτερο σερί ματς

Of course a guy named Adonis is enjoying life in Athens 😮‍💨#BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/QmkQEbiDh9 October 15, 2025

Ο Σάκοτα θέλει να βλέπει τους παίκτες του να παλεύουν την κάθε φάση. Να μάχονται ακόμα και για κατοχές που μοιάζουν χαμένες. Τα λεγόμενα hustle points είναι πολύ σημαντικά για την ψυχολογία μιας ομάδας στα ματς.

Η ΑΕΚ για δεύτερο σερί ματς βγάζει μια φάση που δείχνει σωστή νοοτροπία. Ο σέντερ της, ο Σίλβα βουτάει για να διεκδικήσει τη μπάλα και αναγκάζει τον αντίπαλο του σε λάθος. Ο Μπάρτλεϊ πασάρει στον Αρμς και εκείνος απογειώνεται ξεσηκώνοντας τον κόσμο στη SUNEL Arena.

Μια φάση-καρμπόν με το ματς κόντρα στον Πανιώνιο. Εκεί τον ρόλο του Σίλβα τον πήρε ο Γκρέι. Πάλεψε για τη φάση, βούτηξε στο παρκέ για να κερδίσει την κατοχή, την οποία κέρδισε και τελικά την έδωσε στον Φλιώνη, ο οποίος μοίρασε στον Σίλβα που κάρφωσε εντυπωσιακά.

Ίδια φάση με διαφορετικούς πρωταγωνιστές που όμως δείχνει πολλά για την ενέργεια και την προσπάθεια της ΑΕΚ στο παρκέ. Hustle, hustle hustle.

Frontline για μεγάλα πράγματα

Η ΑΕΚ στο ματς με τη Σολνόκι είχε σε τρομερή μέρα την frontline της. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Υπάρχει μεγάλη ποιότητα στους ψηλούς της Ένωσης, απλά όταν κάνουν όλοι σπουδαία εμφάνιση, το πράγμα γίνεται πιο απλό για τον Σάκοτα.

Οι ψηλοί της ΑΕΚ είχαν κέφια και οδήγησαν εκ του ασφαλούς την ομάδα σε άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα. Ο Γκρέι σε άλλο ένα ματς έδειξε το all around παιχνίδι του και τελείωσε με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα. Έκανε τα πάντα στο παρκέ.

Ο Σίλβα ήταν κυρίαρχος στη ρακέτα και τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ. Η άμυνα των Ούγγρων δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για να τον περιορίσουν. Ο πρώην παίκτης των Χιτ εξελίσσεται σε σπουδαίο σημείο αναφοράς για την ΑΕΚ, δείχνοντας σταθερότητα σε κάθε ματς.

Και τέλος ο πιο παλιός από τους ξένους της Ένωσης. Ο σπουδαίος Μιντάουγκας Κουζμίνσκας έκανε αθόρυβη δουλειά και για άλλη μια φορά, δεν κατάφερες πως έφτασε τους 13 πόντους. Προσφέρει στην ΑΕΚ τόσο έξω από το τρίποντο, όσο και μέσα στο ζωγραφιστό.

Η προσωπικότητα του Λεκαβίτσιους

Ο Λεκαβίτσιους ήρθε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι και είναι ο παίκτης που θέλει κάθε προπονητής στο ρόστερ του. Ένα παιδί που δεν σταματά να πιέζει στην άμυνα και να μάχεται για την κάθε μπάλα. Ένα... μαμούνι και στην επίθεση που οταν έχει τη μπάλα στα χέρια του δεν σταματά να κινείται και κάνει απρόβλεπτο το παιχνίδι της ΑΕΚ, αφού δεν ξέρεις τι να περιμένεις.

Φέρνει ενέργεια στο παρκέ με τον τρόπο του και διαβάζει καλά τις φάσεις. Κόντρα στη Σολνόκι έβαλε ορισμένα σημαντικά σουτ στην 4η περίοδο όταν οι Ούγγροι πλησίασαν και τελείωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Αγωνίστηκε σχεδόν 27 λεπτά και ο Σάλε δείχνει πόσο τον εμπιστεύεται σε κάθε ματς. Ένας επαγγελματίας εντός και εκτός παρκέ που δίνει μια ωραία... τρέλα στο παιχνίδι της Ένωσης.

ΥΓ 1: Οι παίκτες και οι άνθρωποι της ΑΕΚ απόλαυσαν το πρώτο ματς για φέτος που είχε κόσμο στη SUNEL Arena και θέλουν να δουν ακόμα περισσότερους φιλάθλους στις κερκίδες για να φτάσουν σιγά -σιγά στα περσινά standards από τον Μάρτη και μετά.

ΥΓ 2: Η πολυφωνία στο σκοράρισμα σε μια ομάδα είναι σημαντική και η ΑΕΚ συνεχίζει να έχει αρκετούς πρωταγωνιστούς στα ματς της.