ΑΕΚ: Η καρφωματάρα του Άρμς
Το Basketball Champions League πόσταρε την «απογείωση» του Άντονι Άρμς στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ζολνόκι.
Ο Αμερικανός γκαρντ της «Ένωσης» πήρε τη μπάλα λίγο πιο μέσα από τη γραμμή του τριπόντου και κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι με το ένα χέρι. Η φάση προήλθε μετά από κλέψιμο του Φρανκ Μπάρτλεϊ στο κέντρο του γηπέδου, ο οποίος είδε τον Άρμς, του πάσαρε, ώστε να πάρει τα βήματα και να καρφώσει.
Η ανάρτηση του BCL «έπαιξε» με το όνομα του παίκτη, γράφοντας:
«Φυσικά, ένας παίκτης που ονομάζεται «Adonis» απολαμβάνει τη ζωή στην Αθήνα».
Of course a guy named Adonis is enjoying life in Athens 😮💨#BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/QmkQEbiDh9— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 15, 2025
