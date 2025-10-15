Τρομερό το κάρφωμα του Άντονι Άρμς στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ζολνόκι.

Το Basketball Champions League πόσταρε την «απογείωση» του Άντονι Άρμς στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ζολνόκι.

Ο Αμερικανός γκαρντ της «Ένωσης» πήρε τη μπάλα λίγο πιο μέσα από τη γραμμή του τριπόντου και κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι με το ένα χέρι. Η φάση προήλθε μετά από κλέψιμο του Φρανκ Μπάρτλεϊ στο κέντρο του γηπέδου, ο οποίος είδε τον Άρμς, του πάσαρε, ώστε να πάρει τα βήματα και να καρφώσει.

Η ανάρτηση του BCL «έπαιξε» με το όνομα του παίκτη, γράφοντας:

«Φυσικά, ένας παίκτης που ονομάζεται «Adonis» απολαμβάνει τη ζωή στην Αθήνα».