Σάκοτα: «Σολνόκι η βασική αντίπαλός μας, παίζουμε για τον κόσμο»

O Nτράγκαν Σάκοτα στάθηκε στη μάχη της ΑΕΚ με τη Σολνόκι για τη 2η αγωνιστική του BCL (15/10, 19:30).

Η Ένωση θα ψάξει το 2/2 στο BCL αλλά και την τέταρτη σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σολνόκι (15/10, 19:30) στη SUNEL Arena στο πρώτο ματς που θα έχει φέτος τον κόσμο στο πλευρό της, αφού με Πανιώνιο ήταν κεκλεισμένων.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την αναμέτρηση και τόνισε πως οι Ούγγροι θα είναι οι βασικοί αντίπαλοι της ομάδας του για την πρώτη θέση του ομίλου, ενώ αναφέρθηκε και στον κόσμο της Βασίλισσας.

«Μετά την πρώτη αγωνιστική και με βάση τον τρόπο, που έπαιξε η Σολνόκι αλλά και τη νίκη με 30 πόντους διαφορά (84-54 επί της Λέβιτσε), φαίνεται ότι αυτή θα είναι η βασική αντίπαλός μας για την πρώτη θέση του ομίλου. Έπαιξε εντυπωσιακά, κυκλοφορούν τη μπάλα πολύ καλά οι παίκτες της, οι οποίοι σουτάρουν με μεγάλα ποσοστά.

Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, προετοιμάσαμε καλά το παιχνίδι και ελπίζω τα παιδιά να καταλάβουν, ότι δεν είναι ένα ματς για να ξεκουραστούν. Άλλωστε, το παιχνίδι έχει μεγάλη σημασία για εμάς, αν θέλουμε να κρατήσουμε την πρωτιά. Εννοείται, ανυπομονούμε να παίξουμε επιτέλους μπροστά στον κόσμο μας, καθώς είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου και δεν έχουμε παίξει ούτε ένα παιχνίδι «μαζί». Για εμάς, ο αγώνας δεν έχει μεγάλη ουσία χωρίς κόσμο, γι’ αυτόν παίζουμε και θα προσπαθήσουμε να τον αφήσουμε ικανοποιημένο αύριο», ήταν τα λόγια του Σάλε.