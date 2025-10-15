ΑΕΚ, Προμηθέας: Για το 2/2 στο BCL
Η δράση των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη συνεχίζεται, με το πρόγραμμα της Τετάρτης (15/10) του BCL να περιλαμβάνει συνολικά δύο παιχνίδια με ελληνικό στοιχείο, αυτά της ΑΕΚ και του Προμηθέας.
Πρώτος χρονικά είναι ο αγώνας του «δικεφάλου» που θα υποδεχθεί στη Sunel Arena τη Σολνόκι, με το τζάμπολ της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 (τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 4, live η εξέλιξη από το Gazzetta).
Στη συνέχεια της βραδιάς και συγκεκριμένα στις 21:00 στην Πολωνία, ο Προμηθέας Πατρών θα αντιμετωπίσει τη Λέγκια Βαρσωβίας με την έναρξη του αγώνα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 (τηλεοπτική μετάδωση από το Cosmote Sport 5).
Αμφότερες οι δύο ελληνικές ομάδες αναζητούν τις νίκες με τις οποίες θα κάνουν το 2/2 στο BCL, καθώς στην πρεμιέρα είχαν καταφέρει να επικρατήσουν των αντιπάλων τους.
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (15/10) του BCL
- Σαμπάχ - Άλμπα Βερολίνου 19:00
- Χάιντελμπεργκ - Ρίτας Βίλνιους 19:30
- ΑΕΚ - Σολνόκι 19:30
- Λέγκια Βαρσωβίας - Προμηθέας Πατρών 21:00
- Παλακανέστρο Τριέστε - Γαλατάσαραϊ 22:00
- Οστάνδη - Μέρσιν 22:00
- Γκραν Κανάρια - Λε Μαν 22:00
- Μπενφίκα - Σπαρτάκ 22:30
