Η ΑΕΚ και ο Προμηθέας ετοιμάζονται για τη δεύτερη αγωνιστική του BCL, όπου θέλουν να διπλασιάσουν τις νίκες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η δράση των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη συνεχίζεται, με το πρόγραμμα της Τετάρτης (15/10) του BCL να περιλαμβάνει συνολικά δύο παιχνίδια με ελληνικό στοιχείο, αυτά της ΑΕΚ και του Προμηθέας.

Πρώτος χρονικά είναι ο αγώνας του «δικεφάλου» που θα υποδεχθεί στη Sunel Arena τη Σολνόκι, με το τζάμπολ της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 (τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 4, live η εξέλιξη από το Gazzetta).

Στη συνέχεια της βραδιάς και συγκεκριμένα στις 21:00 στην Πολωνία, ο Προμηθέας Πατρών θα αντιμετωπίσει τη Λέγκια Βαρσωβίας με την έναρξη του αγώνα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 (τηλεοπτική μετάδωση από το Cosmote Sport 5).

Αμφότερες οι δύο ελληνικές ομάδες αναζητούν τις νίκες με τις οποίες θα κάνουν το 2/2 στο BCL, καθώς στην πρεμιέρα είχαν καταφέρει να επικρατήσουν των αντιπάλων τους.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (15/10) του BCL