ΑΕΚ: Χαμαιλέοντας στο πιο πονηρό ματς του ομίλου

O Nίκος Καρφής γράφει την... μετάλλαξη της ΑΕΚ στην άμυνα σε ένα must win παιχνίδι που ξεκλειδώνει την πρωτιά στον όμιλο.

Την Τρίτη 7 Οκτώβρη ο μπασκετικός κόσμος περίμενε πως και πως την απόφαση του Βασιλιά (ΛεΜπρόν Τζέιμς) που μας είχε... προετοιμάσει για μια δεύτερη Decision, με τους περισσότερους να πιστεύουν πως θα σταματήσει στο τέλος της σεζόν.

Ο σταρ των Λέικερς απογοήτευσε με την διαφήμιση για το κονιάκ, όμως η Βασίλισσα (ΑΕΚ) κατάφερε να ζεστάνει τους οπαδούς τους με την συνέπεια της και την εύκολη νίκη της μέσα στη Ρίγα στην πρεμιέρα του BCL.

Η Ένωση έφυγε με το διπλό με 69-53 από τη Λετονία και έβαλε γερές βάσεις πρωτιάς, αφού εκτός συγκλονιστικού απροόπτου το χθεσινό ήταν και το πιο δύσκολο ματς για την ΑΕΚ.

Η άμυνα έκανε τη διαφορά

Έχω γράψει σχεδόν σε όλα τα blog της φετινής σεζόν για την ποιότητα της ΑΕΚ στον επιθετικό τομέα, την ευκολία με την οποία γίνεται fun to watch και τα εξαιρετικά στοιχεία ορισμένων παικτών της στην επίθεση.

'Ομως κόντρα στη Ρίγα η Ένωση ήταν... χαμαιλέοντας και πήρε το ματς κυρίως χάρη στην εξαιρετική άμυνα της. Η ΑΕΚ ήταν διαβασμένη και έτοιμη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που θα μπορούσε να της βάλει η ομάδα της Λετονίας.

Εντάξει, η ποιότητα της ΑΕΚ είναι κλάσεις ανώτερη από τη Ρίγα, αλλά σε πρεμιέρς εκτός έδρας αν δεν προσέξεις, μπορεί να το πληρώσεις. Η ομάδα του Σάκοτα ήξερε τι ζητούσε από το ματς και πως θα το πάρει.

Από τον Προμηθέα στον ημιτελικό του Super Cup δέχθηκε 84 πόντους και αποκλείστηκε. Στη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό δέχθηκε 85, αλλά πήρε το... θρίλερ. Και τώρα έκανα μακράν το κορυφαίο παιχνίδι της αμυντικά με τους 53 πόντους. Υποχρεώσε τη Ρίγα να σουτάρει με 4/22 τρίποντα και με 19/55 εντός παιδιάς. Οι Λετονοί είχαν μόνο 8 ασίστ στο ματς και πήγαν να μείνουν στη διεκδίκηση μόνο με ατομικές ενέργειες, κάτι που δεν γινόταν να συμβεί.

Οι 8 ασίστ του Γκρέι

Η ΑΕΚ έχει την τύχη για άλλη μια φορά, όπως και πέρυσι να έχει στο ρόστερ της παίκτες που προσφέρουν πολλά στο παρκέ. Μπορούν να διαβάσουν το ματς και να δουν με τι τρόπο θα είναι πιο αποδοτικοι.

Κάτι τέτοιο έγινε από τον Γκρέι που τελείωσε την αναμέτρηση με 8 ασίστ παρακαλών λες κι είναι point guard. Eίχε και 6 πόντους με 4 ριμπάουντ, αλλά αυτές οι 8 ασίστ του, έδωσαν άλλον αέρα στην Ένωση και άνοιξαν διαδρόμους και προϋποθέσεις για τους συμπαίκτες τους, οι οποίοι τις εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο.

Σε μια βραδιά που παρόλο που έχεις ποιότητα στο σκοράρισμα, μπορεί να μείνεις χαμηλά, είναι ευλογία να μπορείς να γίνεις δημιουργός. Είδαμε στη Λετονία μια ωραία πτυχή του Γκρέι. Άλλωστε είναι ένα τεσσάρι με εξαιρετικό χειρισμό μπάλας και ικανότητα στο να διαβάσει το παιχνίδι.

Όταν μπουν όλοι στην εξίσωση και το... μάθημα

Ακόμα βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν και δεν έχουν βγάλει όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ, αυτό που μπορούν. Να θυμίσω πως πέρυσι, άργησαν να σταθεροποιήσουν την απόδοση τους οι Χέιλ, Χαμπ και Γκόλντεν, όμως σταδιακά ανέβηκαν και τελικά έφτασαν με την Ένωση μέχρι την 3η θέση του BCL.

Χρειάζεται υπομονή και στήριξη. Ο Κατσίβελης έβγαλε ένα δύσκολο καλοκαίρι και πήρε τελικά το χάλκινο με την Εθνική. Στα πρώτα του ματς ψαχνόταν λιγάκι, αλλά στη Ρίγα έβγαλε την ποιότητα του και οδήγησε την ΑΕΚ. Ο Μπάρτλεϊ έχει κάποιες μεταπτώσεις, αλλά θα κάνει μεγάλα ματς.

Ο Φλιώνης ήταν ο πιο κομβικός με τον Κολοσσό, από κοντά του οι Μπάρτλεϊ και Κουζμίνσκας. Στη ρακέτα υπάρχει ποιότητα με Γκρέι και Σίλβα. Ο Χαραλαμπόπουλος θα βρει τα πατήματα του. Νιώθει όλο και καλύτερα.

Η ομάδα χρειάζεται πίστη και μέσω της δουλειάς που γίνεται καθημερινά, θα είναι όλο και καλύτερη.

Θέλω να σταθώ και στο νεκρό διάστημα της μέσα στο ματς που το αντιμετώπισε καλά. Με τον Κολοσσό το 65-77 στο 33' έγινε 84-80 μέσα σε 4.5 λεπτά και τελικά χρειάστηκε μια μίνι ανατροπή από την ΑΕΚ για να έρθει το διπλό.

Κόντρα στη Ρίγα, το 24-41 στο ημίχρονο έγινε 40-49 στο 28'. Αλλά εκεί η ΑΕΚ ένιωσε την απειλή, συμμορφώθηκε, έδειξε να έμαθε από το... πάθημα με Ρόδο και πάτησε το γκάζι για να φτάσει σε μια εύκολη νίκη. Να το κρατήσουμε αυτό.

ΥΓ: Η ΑΕΚ είχε πίεση μετά την ήττα από τον Προμηθέα, ο κόσμος της γκρίνιαξε αρκετά μετά την εμφάνιση στο Super Cup. Όμως η ομάδα του Σάκοτα έκλεισε τα αυτιά της, δούλεψε και έκανε 2/2 στην πρεμιέρα σε Stoiximan GLB και BCL. Εξασφαλίζει την ηρεμία της για να πάει να παίξει την Κυριακή το μεσημέρι με μια καλή ομάδα όπως ο Πανιώνιος.

ΥΓ 1: Μου αρέσουν οι πρωτοβουλίες του Φλιώνη στο ματς και το δεύτερο σερί καλό του ματς στο σκοράρισμα. Είχε 13 στον Κολοσσό με 4 τάπες, μέτρησε 8 με την Ρίγα μαζί με 5 ριμπάουντ.