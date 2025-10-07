Ρίγα - ΑΕΚ: Το buzzer beater τρίποντο με ταμπλό του Κατσίβελη
Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στη Ρίγα για την 1η αγωνιστική του BCL, με τον Δημήτρη Κατσίβελη να... κερδίζει τον χρόνο. Ο διεθνής γκαρντ της ΑΕΚ έτρεξε το γήπεδο και πρόλαβε την κόρνα, πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, σκοράροντας ένα πολύ δύσκολο τρίποντο.
Ο Κατσίβελης εκτέλεσε και βρήκε στόχο με ταμπλό, διαμορφώνοντας το 12-26 του πρώτου δεκαλέπτου με τρόπο εντυπωσιακό.
Το buzzer beater του Κατσίβελη
Katsivelis called bank! 🏦#BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/7isPd79ZzB— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 7, 2025
