Ο Δημήτρης Κατσίβελης έβαλε την... υπογραφή του σε ένα buzzer beater τρίποντο, στο φινάλε του 1ου δεκαλέπτου του παιχνιδιού της Ρίγα με την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στη Ρίγα για την 1η αγωνιστική του BCL, με τον Δημήτρη Κατσίβελη να... κερδίζει τον χρόνο. Ο διεθνής γκαρντ της ΑΕΚ έτρεξε το γήπεδο και πρόλαβε την κόρνα, πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, σκοράροντας ένα πολύ δύσκολο τρίποντο.

Ο Κατσίβελης εκτέλεσε και βρήκε στόχο με ταμπλό, διαμορφώνοντας το 12-26 του πρώτου δεκαλέπτου με τρόπο εντυπωσιακό.