O Nτράγκαν Σάκοτα μίλησε για την πρεμιέρα της ΑΕΚ κόντρα στη Ρίγα (7/10, 21:00) στο BCL, με την Ένωση να αναχωρεί απόψε για τη Λετονία.

H AEK έφυγε αλώβητη από την Ρόδο, αφού κόντρα στον Κολοσσό στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, πήρε το ροζ φύλλο αγώνα. Η Βασίλισσα έβγαλε αντίδραση (85-87) σε ένα γήπεδο που είχε... πληγωθεί πριν από μια εβδομάδα στο Super Cup.

Πλέον στην Ένωση έχουν ρίξει το βάρος στην πρεμιέρα του BCL κόντρα στη Ρίγα στη Λετονία (7/10, 21:00). Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την αναμέτρηση και στάθηκε στους υψηλούς στόχους της ομάδας. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη «Xiaomi Arena» της λετονικής πρωτεύουσας.

«Ακόμη μία αρχή, στο ΒCL αυτή τη φορά. Εμείς έχουμε πάντα υψηλούς στόχους και ξέρουμε ότι στον όμιλό μας, όλοι μάς βλέπουν σαν φαβορί. Το πρόβλημα είναι, ότι ακόμη δεν ξέρουμε καλά τους αντιπάλους μας, αφού οι ομάδες τώρα δημιουργούνται. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε αγώνα», ανέφερε.

Η ΑΕΚ θα πετάξει για Λετονία το βράδυ της Δευτέρας (23:00) από το Ελ.Βενιζέλος και θέλει να μπει με το... δεξί σε μια διοργάνωση που πέρυσι, έφτασε μέχρι το Final Four και την τρίτη θέση. Η Ένωση είναι πάνοπλη, αφού δίχως προβλήματα ολοκληρώθηκε επί ελληνικού εδάφους προπόνηση της.