Η Τράπανι έδειξε την αντίθεσή της στην κλήρωση των ομίλων του BCL που θα την φέρει αντιμέτωπη με την Μπνέρ Χερτζελία. Ο λόγος, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Μετά την Γκερνίκα που ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην Ελιτσούρ Ρίμλα στο EuroCup Γυναικών, σειρά πήρε και η ιταλική Τράπανι που κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με την Μπνέι Χερτζελία στο Basketball Champions League.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Βαλέριο Αντονίνι, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ζητήσει από τη FIBA τον αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων από τη διοργάνωση. «Θα ζητήσουμε επίσημα από το BCL να μην παίξουμε απέναντι στην ισραηλινή ομάδα», δήλωσε.

Η Τραπάνι είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τη Χερτζελία στις 28 Οκτωβρίου (εκτός έδρας) και στην Ιταλία στις 11 Νοεμβρίου, με τα παιχνίδια να παραμένουν κανονικά στο πρόγραμμα.

«Πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ είναι μία άνευ προηγουμένου γενοκτονία και δεν μπορούμε να δεχθούμε να παίξουμε απέναντι σε ισραηλινή ομάδα και ίσως να δώσουμε τα χέρια με παίκτες από μια χώρα που διαπράττει μια τέτοια σφαγή», τόνισε. «Εξάλλου, όλες οι ρωσικές ομάδες αποκλείστηκαν και δεν μπορούν να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε είναι δίκαιο να μην συμμετέχουν ούτε οι ισραηλινές».

«Πρόκειται για μια απόφαση που δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Ο ίδιος θα υπογράψω ένα έγγραφο ζητώντας από το BCL να απομακρύνει την ισραηλινή ομάδα που βρίσκεται στη χώρα μας από τη διοργάνωση, αλλά γενικά το αίτημα αφορά όλες τις ισραηλινές ομάδες».