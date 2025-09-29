BCL: Η Τραπάνι αρνείται να αγωνιστεί με την Ισραηλινή, Μπνέι Χερτζελία
Μετά την Γκερνίκα που ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην Ελιτσούρ Ρίμλα στο EuroCup Γυναικών, σειρά πήρε και η ιταλική Τράπανι που κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με την Μπνέι Χερτζελία στο Basketball Champions League.
Ο πρόεδρος της ομάδας, Βαλέριο Αντονίνι, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ζητήσει από τη FIBA τον αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων από τη διοργάνωση. «Θα ζητήσουμε επίσημα από το BCL να μην παίξουμε απέναντι στην ισραηλινή ομάδα», δήλωσε.
Η Τραπάνι είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τη Χερτζελία στις 28 Οκτωβρίου (εκτός έδρας) και στην Ιταλία στις 11 Νοεμβρίου, με τα παιχνίδια να παραμένουν κανονικά στο πρόγραμμα.
«Πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ είναι μία άνευ προηγουμένου γενοκτονία και δεν μπορούμε να δεχθούμε να παίξουμε απέναντι σε ισραηλινή ομάδα και ίσως να δώσουμε τα χέρια με παίκτες από μια χώρα που διαπράττει μια τέτοια σφαγή», τόνισε. «Εξάλλου, όλες οι ρωσικές ομάδες αποκλείστηκαν και δεν μπορούν να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε είναι δίκαιο να μην συμμετέχουν ούτε οι ισραηλινές».
«Πρόκειται για μια απόφαση που δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Ο ίδιος θα υπογράψω ένα έγγραφο ζητώντας από το BCL να απομακρύνει την ισραηλινή ομάδα που βρίσκεται στη χώρα μας από τη διοργάνωση, αλλά γενικά το αίτημα αφορά όλες τις ισραηλινές ομάδες».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.